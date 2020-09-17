Споры вокруг памятника в Севастополе: Коммунистам лучше помолчать

17.09.2020, Севастополь-Луганск, Алексей Селиванов

Бывший лидер пророссийского киевского «Верного казачества» Алексей Селиванов, вынужденный в 2014 году покинуть родной город и уехать на Донбасс, где он сейчас служит в МВД ЛНР, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает о разгоревшихся в Севастополе спорах по поводу установки памятника участникам Гражданской войны.

…С 2014-го года, когда я уехал защищать русских людей в Донбасс, я не могу находиться в Севастополе так много, как мне хотелось бы. Тем не менее, я стремлюсь проводить в этом Городе все свое свободное время.

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В 2008 году я участвовал в установке памятника Екатерине Великой напротив музея Черноморского флота. Тогда администрация Севастополя, подчинявшаяся Киеву, запрещала установку памятника. И мы с казаками провели у его подножия самую тревожную ночь, каждую минуту ожидая попытки сноса. Памятник стоит до сих пор, и до возвращения Севастополя в Россию он стал одним из ключевых точек «Севастопольского ритуала» – регулярной акции, в ходе которой севастопольцы отдавали честь знаковым местам города, демонстрируя русские флаги.

Теперь я жду установки нового памятника. Памятника, который мне, и другим гражданам обещала севастопольская власть, и герой Русской весны – Алексей Чалый. Этот памятник должен увековечить Русский исход – вынужденный уход с русской земли сотен тысяч русских людей – противников большевизма в России. Людей, которые боролись несколько лет за единую и неделимую Россию. За её поступательное, эволюционное развитие. Без революций и террора. Людей, которые больше известны под именем Белой армии.

В принципе, подавляющая часть народа России относится к обеим сторонам Гражданской войны в России начала ХХ века нейтрально-благожелательно. Для большинства наших современников белые и красные – это, главным образом, в меру симпатичные герои исторических художественных фильмов. И для людей сама идея установки памятника не несет какого-то конфликта.

Иное дело – политические активисты левого направления. Их, конечно, можно понять. Их исторический кругозор ограничен картиной, которую формировали штатные идеологи коммунистической партии. В этой простой картине красные – «хорошие», «свои», а «белые» – «враги». СССР – это «вершина развития русского народа», а дореволюционная Российская империя – это «отсталая и безграмотная страна». На полном серьезе – так и говорят. Тысячелетнюю Россию, освоившую одну шестую часть суши, создавшую величайшую культуру, клянут не хуже каких-нибудь либералов-западников. При этом всех, кто не хочет ненавидеть наше дореволюционное Отечество, называют «русофобами».

Однако, те же левые теряются, когда их спрашиваешь – а почему же тогда белые свою Россию защищали с оружием в руках пять лет, уходя с одной винтовкой в «ледяные походы»? А многомиллионная армия коммунистов, комсомольцев, советских офицеров (включавшая самих левых пропагандистов) пальцем не пошевелила ради сохранения советской власти и СССР в 1991 году? Где ваш «ледяной поход»?

И вот теперь, когда решение об установке памятника окончанию Гражданской войны на Юге России принято севастопольской властью, и президент России высказал этой идее своё одобрение, левые начинают бузить, выдавая свое мнение за мнение всех севастопольцев. Если сбросить всю словесную шелуху, то они просто не хотят, чтобы стоял памятник кому-то другому, кроме тех, кто им нравится.

И, кстати, левые, красные имеют богатую историю борьбы с русскими памятниками. Напомню севастопольцам, что именно советской властью, красными, в 1928 году был снесен памятник герою обороны Севастополя, адмиралу Нахимову, на площади его имени. Как памятник «царскому адмиралу». Который «оскорблял» турецких моряков (!). А теперь идейные наследники красных, не краснея, пытаются присвоить монополию на патриотизм!

Памятник Нахимову восстановили только в 1959-м. А до этого на его месте коммунисты воткнули еще один памятник своему вождю, Ленину. Вообще, на территории Севастополя в советское время было поставлено не менее 17 памятников главному коммунисту. А если добавить к нему ростовые фигуры и бюсты, то их окажется не меньше 25. На территории одного города! В котором данный персонаж ни разу не был! Проводились ли в СССР «общественные слушания» по поводу вопроса об установке хотя бы одного памятника Ильичу? Или, например, Тарасу Шевченко? И куда бы уехали те, кто посмел бы высказаться против? Кстати, во время передачи Крыма Украине в СССР общественных слушаний и референдумов тоже почему-то не проводили.

А вот в нынешней России коммунистам дают возможность высказываться. Но я бы не стал всерьез воспринимать их аргументацию. Все равно, страшно далеки они от народа. Я даже специально зашел на канал, где они обсуждают свои заявления против установки памятника окончанию Гражданской войны. У этих записей просмотров меньше, чем на этом видео выступает людей.

Но все же, остановлюсь на некоторых моментах. Потому что левые стремятся засорить своими мифами весь интернет, бесконечно тиражируя свои мифы на своих же сайтах. А вдруг какой-нибудь школьник не разберется и примет эти мифы (довольно-таки русофобские по отношению к исторической России) за чистую монету?

Так вот.

Левых возмущает, что события ноября 2020 года называют «Русским Исходом», а армию генерала Петра Врангеля – Русской армией. Возмущаться они могут сколько угодно. Ведь белая армия официально так и называлась – Русской армией. В рядах Русской белой армии продолжали существование полки старой Императорской армии. Их кадры, знамена. Белые офицеры и солдаты носили славные русские награды и русские воинские чины. Красные же всё это отменили. Не существовало в Красной армии ни Преображенского, ни Семеновского, ни Ахтырского или Суздальского Генералиссимуса князя Суворова полка. Лев Троцкий назвал свою армию «Рабоче-крестьянской красной армией», а не русской. Так что все претензии – к нему.

Якобы участие белых русских в «интервенции»? Напомню, что интервентов из Антанты пригласил в Россию (в Мурманск) тот же Лев Троцкий. Несмотря на то, что Русская армия считала страны Антанты своими союзниками по Первой мировой войне и рассчитывала на союзную помощь, «интервенты» из Антанты в сколько-нибудь значительные бои с красными так и не вступили. Нигде. Немцев же на территорию России пригласили те же большевики. Отдав им треть страны по «Брестскому миру».

Красный террор – это страница истории, от которой левакам никогда не отмыться. Красный террор был официальной политикой советской власти. Всем доступны фотографии, на которых изображены красноармейцы и партийцы, держащие огромные плакаты «Да здравствует красный террор! Смерть буржуазии и ея прихвостням!» Так вот, о так называемом «белом терроре», который, по словам красных, якобы был «ещё хуже», я буду говорить, только если мне покажут такое же фото, где воины Русской Белой армии держат плакат с надписью «Да здравствует белый террор. Смерть пролетариату». Но таких фотографий нет и не может быть. Потому что белые не были террористами. Эксцессы гражданской войны, расправы над захваченными в бою, с оружием в руках, врагами – это не государственная политика. Ни одно белое правительство или антибольшевистское движение никогда не провозглашало политику террора. Белые, в отличие от красных, не уничтожали людей по социальному признаку. И не занимались, как красные, захватом и расстрелом заложников.

Левые очень любят обвинять русских эмигрантов в «коллаборационизме». Мол, все они -фашисты. Ну это примерно как обвинять в том же красноармейцев. Которых, кстати, в составе РОА было намного больше, чем белоэмигрантов. Главнокомандующий РОА, генерал Власов, орденоносец и любимец Сталина, был красноармейцем и в составе красной армии штурмовал Перекоп. Ближайший соратник Власова – генерал Жиленков – был бригадным комиссаром РККА и секретарем Ростокинского райкома ВКП(б) города Москвы. Главным образом, в РОА служили советские люди. Что ж поделать.

И вот здесь, кстати, к левым еще один вопрос. Если советская власть была так прекрасна, если ее «выбрал народ», а Российская империя при Царях была такой темной, отсталой и кошмарной, почему же тогда, во всех войнах царской России, никогда не возникало воинских формирований коллаборационистов, целых «русских освободительных армий»? А вот при советской власти – возникла. Выходит, советская власть выращивала предателей Родины? Коммунист Ленин – позорный «Брестский мир». Коммунист Власов – служба Гитлеру. Коммунисты Горбачев и Ельцин – развал Советского союза. Неудобные вопросы, правда?

Ну, а теперь к современности. Левые любят говорить, что их Ленин – это «символ борьбы против национализма в Украине». На самом деле, ровным счетом наоборот. Ленин – создатель украинского государства и украинской нации. Ленин – активный украинизатор, переводивший Донбасс с русского на украинский язык. Сегодня украинская армия, украинские карательные нацбатальоны считают Донбасс своим только потому, что Ленину и Сталину когда-то захотелось «пришить» Донбасс к Украине, созданной ими из русских земель Малороссии и Новороссии. И борются ополченцы именно с наследием УССР. Именно с Украиной, как правопреемником Украинской советской социалистической республики. Даже если этого не осознают или об этом не задумываются.

Почему же на Украине валят памятники Ильичу? Да потому, что Ленин и практики большевиков настолько одиозны, что украинцы не хотят с ним ассоциироваться. Хотя, за Украину в советских границах, за украинизацию населения, за создание органов власти, украинской культурной и политической элиты, должны благодарить именно его. Кстати, Коммунистическая партия Украины так до сих пор и делает. Благодарит Ленина за создание Украины. И включение в её состав Донбасса.

В целом, эксперимент с созданием СССР оказался неудачным. И стоил нам не только Крыма, только в 2014-м вернувшимся на Родину. И не только Донбасса, истекающего кровью уже семь лет. Но и Южной Сибири, Казачьего Семиречья. Белой Руси – стопроцентной русской земли, в которой сегодня идет борьба между двумя версиями сепаратизма – радикального и умеренного. В Российскую империю входили Гельсингфорс и Варшава. А коммунисты отдали даже русский Киев Украине. Сначала разделили единую Россию на «национальные республики» (попутно создав «нации»), а потом, когда нации выросли, они забрали с собой русские земли, которыми их наделили коммунисты. Коммунисты же и прекратили существование Союза, растащив его по «независимым державам».

Поэтому не стоит повторять коммунистический эксперимент. Это приведет лишь к новой крови и многочисленным бессмысленным жертвам. Не стоит слушать левых, зовущих к бесконечной гражданской войне. А вот поставить памятник, который говорит о том, что братоубийственная гражданская война – это зло, наоборот, необходимо.