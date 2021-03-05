Способен на всё: Зеленский загнан в угол и думает только о спасении

05.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Не хочет ничего, кроме сохранения власти, он запуган и им манипулирует его окружение.

Об этом в беседе на телеканале «Первый казацкий» заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Зеленского образца 2019 года мало что осталось. Некоторые его действия и риторика мне напоминают позднего Януковича или позднего Кучму. Это загнанный человек. Им манипулируют. Где-то с осени прошлого года его убедили, что готовится едва ли не государственный переворот – для того, чтобы лишить его власти. И сегодня он действует исходя из мотивов сохранения власти. Не из мотивов электоральной поддержки, «сшивания» страны, выполнения предвыборных обещаний.

Сохранить власть в нашей модели можно, если договориться с западными партнерами, которые контролируют ключевую социально-политическую инфраструктуру нашей страны, начиная от экономических предприятий – заканчивая силовиками, и договориться с праворадикальными группами. Поэтому этот русскоязычный парень из Кривого Рога дрейфует вправо.

Сегодня это запуганный, манипулируемый окружением человек, который пытается сохранить власть. Меня еще в 2019 году люди, которые работают с президентом, предупреждали, что из-за отсутствия опыта он привык полагаться в основном на личные впечатления. И те спецслужбы, те внешние игроки, которые имеют большой опыт манипулирования людьми, подобрали к его чертам характера ключики.

Посмотрите – из его окружения выпали Фокин, Сивоха, Трофимов, то есть те люди, которые в какой-то мере ассоциировались с другим крылом в его окружении. Посмотрите, как во внутреннюю оппозицию перешел Разумков, которого никогда нельзя было считать левым, который находился в центре.

Президент меняется под давлением, он не осознает, насколько глубоко и эффективно им манипулируют. Он себя окружил очень однообразными людьми, ориентированными только на Запад, не на Украину, ориентированными на правых. Этих людей с 2019 года постоянно подсовывали в команду, рекомендовали, насытили его окружение только этими людьми.

Сегодня его офис ничем не отличается по политическим взглядам от окружения Петра Порошенко. Но на самом деле это тот же офис закулисных игроков, которые обеспечили это окружение и Петру Порошенко», – сказал Руслан Бортник.