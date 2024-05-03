«Способствует русской пропаганде» – в Киеве призвали запретить «TikTok»
Социальная сеть «TikTok» используется российской пропагандой, и поэтому должна быть запрещена так же, как «Телеграм».
Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил политический обозреватель Роман Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такое ощущение, что такие соцсети как «TikTok», гораздо более благосклонны к российским потребителям и людям, которые делают этот контент. И гораздо шире его распространяют, чем украинские аналоги. Пока не ясно, что делать с такими вещами, как «TikTok». Потому что «Телеграмом» в войсках просто запрещено пользоваться. А «TikTok», он популярный, в принципе, везде работает.
И вот была уже большая волна относительно делегитимизации власти, мол, кто такие нами там руководят, у них нет полномочий, уже их полномочия истекли. Но сейчас она немножечко спала, эта волна. Разведывательные специальные органы прогнозируют, что после 20 числа, когда была инаугурация Зеленского в 2019 году, последует новая волна», – сказал Романюк.
«У русских есть достаточно такие креативные подразделения, которые занимаются моделированием этих информационных операций. Их главный нарратив – разорвать, создать разные группы внутри общества, и потом искать какие-то схемы, по которым можно их стравливать между собой. Например: «Чего я воюю, а сын депутата не воюет».
То есть, это всем понятный запрос, он в сути своей, справедлив. Но когда этот справедливый запрос используется как элемент большой информационной кампании, то это уже вызывает беспокойство», – рассуждал пропагандист киевского режима.
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