Споткнулся о холокост. Украина рискует остаться без посла в Берлине

Новости Украины

Украина может вскоре остаться без своего беспокойного посла в Берлине. Полный тезка одного из лидеров ОУН Андрей Мельник якобы собирается покинуть должность и вернуться в Киев, чтобы стать заместителем Дмитрия Кулебы – украинского министра иностранных дел.

Такие новости киевского двора принес свежий Bild.

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То, что журналисты немецкого медиаконцерна Шпрингера куда лучше осведомлены о кулуарных поворотах украинской политики, чем сами украинцы, и даже мнящие себя вхожими в высокие кабинеты и допущенными в высшие сферы на Печерских холмах СМИ типа «Зеркала недели» вынуждены перепечатывать такие инсайды у немцев, а не делать это самостоятельно, добыв сенсацию из первых рук, много говорит о характере нынешнего киевского режима.

Что поделать – страна-клиент на то и страна-клиент, что все самые важные свои новости узнает из СМИ хозяев, а номинальному президенту остается разве что кривляться и валять ваньку надувая щеки в ежевечерних «видосиках».

Так что по большому счету и в этой новости про Мельника – ничего нового. Аналогично посполитое панство узнало о планах увольнения главы СБУ Баканова со страниц американского Politiko, а не из эфира «Плюсов». Так что не привыкать. Куда интереснее фон, на котором появилась такая информация. А вот он довольно интересен.

По данным источников Bild, прощание Мельника с уютной посольской квартирой в Берлине якобы не личная инициатива самого скандального дипломата, а решение из разряда «мы посоветовались и я решил»: вроде бы такое предложение родилось в недрах МИДа, где недолго покумекав на тему, как красиво избавиться от ставшего неудобной занозой пана посла и при этом сохранить лицо и самого фигуранта не обидеть.

Предложение оформили передали на рассмотрение Зеленского и теперь ждут визы Его Всешутейшества на документе.

В министерстве при этом активно делают вид, что «ценят посла за его работу, и хотят видеть в Киеве на этой позиции». Как пишет Bild, переезд Мельника из Берлина может состояться уже до осени. То есть, лаг времени – чуть больше двух месяцев.

Тут надо отметить обстоятельство, удивившее даже немецких журналистов. Дело в том, что Андрей Мельник – дипломат-долгожитель не только по меркам Украины, но и вообще по мировым посольским стандартам. Обычно посольскую колоду принято ротировать раз в три-четыре года, чтобы дипломаты не засиживались в стране пребывания, не обзаводились ненужным сантиментом к ней, не обрастали ненужными связями, не превращались в лоббистов – одним словом, не становились скорее помехой и обузой на пути реализации национального интереса страны их пославшей.

О том, как это бывает на практике, хорошо убедились в России на примере своего посла в Киеве Зурабова, благополучно проспавшего майдан и не сделавшего ничего для укрепления российского влияния в Незалежной, но зато успевшего приобрести такого сомнительного личного друга как Порошенко и обзавестись, как говорят злые языки, аптечным бизнесом в Киеве.

Так вот, возвращаясь к Мельнику. Он был послом еще при Петре Порошенко, и продолжил деятельность в этом качестве уже при Зеленском. В целом Мельник занимает свой пост в одной стране уже 8 лет. Притом, повторюсь, что послы обычно находятся в стране пребывания в течение четырех лет. Если шесть – это уже из ряда вон выходящая флуктуация.

Иначе говоря, после смены центральной власти в Киеве Зеленский то ли не смог, то ли не захотел уволить посла в Берлине, хотя посольский корпус в других странах перешерстил изрядно. А вот на Мельнике отработанная схема забусковала. То ли он такой бесценный специалист, то ли у него где-то наверху крепкая волосатая рука, но факт остается фактом: он пересидел в столице Германии аж трех министров – Климкина, Пристайко и Кулебу.

В МИД Украины отказались комментировать немецким журналистам причину возможного увольнения Мельника, сам дипломат также недоступен для комментариев. Однако ждать верификации этого слива недолго – осень уже не за горами.

Немцев, которые заинтересовались перспективой отъезда украинского посла понять можно. Уж очень беспокойный это был посол. Для немецкого истеблишмента натурально как шило в заднице. И вел себя довольно смело – то и дело беря не по чину и резко критикуя официальный Берлин невзирая на звания и статусы – хоть канцлера хоть самого президента.

Резко, на грани хамства, вычитывая немецким политикам за то что они «недостаточно думают об Украине», поучая немецких журналистов и ученых, как именно они должны освещать события на Донбассе, украино-российские отношения и такие темы, как, например, «голодомор».

В общем, вел себя пан Мельник так, что временами было не очень понятно, кто кем командует – Берлин Киевом или Киев Берлином.

Мельник также известен своей резкой критикой властей ФРГ за задержки поставок оружия Украине, защитой памяти гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры, могилу которого в Мюнхене не раз и не два за время посольской каденции Мельника оскверняли неизвестные.

А совсем недавно посол назвал «пощечиной Украине» запрет немецкими властями украинской символики в Берлине на празднованиях Дня Победы 8-9 мая, когда полиция не дала заукраинцам превратить памятные мероприятия в пропагандистское шоу в пользу поставок артиллерии для ВСУ.

Ранее тот же Мельник обвинял президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в чрезмерной близости к России, обвинив его в интервью изданию Der Tagesspiegel «в паутине контактов со страной-террористом». И даже демонстративно отказался – вместе с женой – от приглашения Штайнмайера посетить благотворительный концерт в поддержку Украины из-за участия в нем музыкантов из России.

Ну и добавим сюда же всем известное недипломатическое высказывание украинского посла о нынешнем канцлере Шольце. И хоть последний сделал вид, что ничего страшного не произошло, а речь идет всего лишь о безобидной идиоме из немецкого языка, но кому понравится, когда его называют «обиженной ливерной колбасой»? Думаю, не ошибусь, предположив, что этот финт украинца Шольц запомнил.

Но финальной точкой, видимо и предопределившей судьбу непотоплямого Мельника, стал совсем свежий по хронологии скандал с его участием, затронувший сразу четыре страны ФРГ, Украину, Польшу и Израиль.

«Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев. Это нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле», — заявил Мельник в интервью немецкому журналисту Тело Юнгу.

И сразу же напоролся на негативный фидбек в самой Германии, критику в Варшаве и гневную ответку из Тель-Авива.

В посольстве Израиля в Берлине назвали высказывание украинского дипломата «искажением исторических фактов» и попеняли ему «банализацией Холокоста».

«Заявления посла не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим, но и подрывают мужественную борьбу украинского народа жить по демократическим ценностям и в мире», – указали в израильской амбасаде.

В Киеве же привычно сделали вид, что ничего страшного не произошло, а критика из трех столиц стразу – это божья роса. Но на всякий случай мягко отмежевались от своего посла-скандалиста.

«Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины», – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Конечно, нельзя с уверенностью говорить, что именно это и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения на Банковой, в конце концов, свечку никто не держал и о чем там могли настойчиво просить Зеленского из Берлина, Варшавы и Тель-Авива, мы не знаем. Да и «после этого – значит вследствие этого» – сам по себе негодный логический прием.

Тем не менее, как говорится, нет дыма без огня. Да и ссылки на то, что украинский дипломат столь уникален, что в отличие от остальных братьев по цеху имеет право на собственное мнение, тоже выведем за скобки. В любом случае формально все обставлено так, что не придерешься. Из Берлина Мельник едет на повышение. А уж как там сложится его карьера затем – дело десятое.