«Справедливая Россия» предлагает отмечать начало СВО как праздник

Фракция партии «Справедливая Россия» в Госдуме предлагает учредить новый праздник — День участника СВО.

Об этом лидер партии Сергей Миронов заявил журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня наша фракция вносит законопроект, который изменяет Закон о памятных датах и праздничных днях. Речь идет о нашем предложении установить 24 февраля День участника СВО. Мы считает, что это будет правильно. Такой памятный праздничный день был бы более, чем уместен»,- сказал Миронов.