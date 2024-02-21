«Справедливая Россия» предлагает отмечать начало СВО как праздник

Елена Острякова.  
21.02.2024 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 185
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Фракция партии «Справедливая Россия» в Госдуме предлагает учредить новый праздник — День участника СВО.

Об этом лидер партии Сергей Миронов заявил журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция партии «Справедливая Россия» в Госдуме предлагает учредить новый праздник — День участника СВО....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сегодня наша фракция вносит законопроект, который изменяет Закон о памятных датах и праздничных днях. Речь идет о нашем предложении установить 24 февраля День участника СВО. Мы считает, что это будет правильно. Такой памятный праздничный день был бы более, чем уместен»,- сказал Миронов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть