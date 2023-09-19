«Справедливая Россия» предлагает высылать мигрантов целыми кланами

Елена Острякова.  
19.09.2023 23:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Россия


Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести визовый режим со странами Средней Азии.  Об этом лидер партии Сергей Миронов заявил с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тема миграции. Необходимо наводить порядок. Абсолютно убежден: без введения визового режима со странами Центральной Азии у нас скоро возникнут очень серьезные проблемы», – сказал Миронов.

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Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести визовый режим со странами Средней Азии.  Об этом лидер...

По его словам, сейчас в России наблюдается серьезный рост преступности среди мигрантов.


«У нас мигрант получает патент, платит 2-3 тысячи, а дальше никто не знает, что он тут делает. А он ничего не делает. Он приезжает, у него уже тут родня, кланы. Дурака валяет, работать и не собирается», – сказал Миронов.

Он считает, что каждый работодатель должен лично отвечать за каждого взятого на работу мигранта.

«Когда люди, приезжающие к нам на заработки, совершают тут преступления, абсолютно убежден, что кроме того, что он должен тут ответить по закону, вся его семья, весь клан – домой», – сказал Миронов.

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