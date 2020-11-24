«Справедливая Россия» пытается спасти остатки рейтинга обещанием раздачи денег студентам

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Фракция «Справедливая Россия» внесла сегодня в Госдуму РФ законопроект о «студенческом капитале».

Об этом сегодня журналистам заявил лидер партии Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Вы знаете, что выпускники вузов и техникумов, получив дипломы, с большим трудом находят себе работу даже по специальности. Мы предлагаем открывать каждому студенту персональный счет. Для выпускников вузов на этом счету должно быть 500 тыс руб, для тех, кто оканчивает техникумы – 250 тыс руб. Эти деньги сможет получить только выпускник, защитивший диплом. Я думаю, они помогут в тот период, когда молодые специалисты будут искать работу. А кто-то на эти деньги создаст свой первый бизнес», – сказал Миронов.

По данным ВЦИОМ, за последние пять лет рейтинг «Справедливой России» резко снизился. Рейтинг «СР» социологи оценивают в 5-6%, однако «ядерный» электорат составляет лишь около 1%.

«Отсутствие системной идеологии, новых инициатив, харизматичного лидера, невыполнение обещаний и договоренностей, кадровый и финансовый голод, отсутствие работы с молодежью привели к тому, что партия провисла в настоящем и не нацелена на будущее», – пояснил причины политолог Олег Матвейчев.