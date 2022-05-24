«Справедливая Россия» торопится застолбить новых избирателей на Украине

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Новости Украины

Штаб известного российского писателя и лидера партии «За правду» Захара Прилепина открыт в Херсоне.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что сейчас не рекомендуется открывать отделения российских партий на освобожденных территориях. Но никто не запрещает нам открыть штаб Захара Прилепина, где люди будут получать и гуманитарную помощь, и любые консультации бесплатно. В ближайшее время такие же штабы откроются и в Луганске, и в Донецке. В Донецке уже полтора года работает центр защиты граждан нашей партии», – сказал Миронов.

На парламентских выборах 2021 года «Справедливая Россия» заняла третье место после «Единой России» и КПРФ. Она обогнала ЛДПР за счет одномандатников, но уступила в голосовании по партийным спискам жириновцам всего 0,1%. Чтобы достигнуть такого результата партии Миронова пришлось объединиться с «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России».