Справились с «Хаймарсами», справимся и с «ATACMS» – Баранец

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Поступившие на вооружение ВСУ новые ракеты «ATACMS» не станут большой проблемой для России – так же, как не стали «Хаймарсы» и «Storm Shadow».

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный журналист, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже, в общем-то, имеем определенный опыт. Помните, когда было первое поступление «Хаймарсов» – гопака плясали украинцы прямо в Борисполе, на аэродроме: «Мы зараз точно побьем москалей». Ну что, сначала была некоторая растерянность, а потом появился капитан Иванов, командир расчета Бук М, и говорит: «Да я сам поражён, как этот Хайбер сбил на своей установке, у меня вроде бы и таких способностей не было». И стали мы действительно сбивать», – отметил Баранец.

«Да, и «Storm Shadow» тоже оказалось по зубам. Сейчас, конечно, мы вплотную будем заниматься «Атакмс». Потому что вот это появление этих ракет, оно говорит о том, что вот эта наша так называемая окопная война, она сегодня, в общем-то, похожа на 1914 год, когда противник переключает свои удары в тактическую, а то и в стратегическую глубину. Но мы этим тоже, конечно, должны отвечать», – добавил он.