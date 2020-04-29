29.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Криминал, Медицина, Политика, Украина
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Справка из психушки спасает Черновол от суда


Уголовное дело на депутата ВР прошлого созыва Татьяну Черновол за убийство в ходе Майдана в 2014 году завели, поскольку она психически больна и посадить ее невозможно.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело Черновол – это классическое дело по отвлечению внимания. Оно по определению бесперспективно хотя бы потому, что в интернете гуляла справка о том, что она психически больна. Если даже дело дойдет до каких-то доказательств и суда, то всегда можно сказать – извините, человек не понимал что он делает, был неадекватен на это время», – отметил эксперт.

«Думаю, не случайно именно ее выбрали объектом – прекрасно знают, что посадить ее практически невозможно», – сказал Степанюк.

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