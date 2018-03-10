10.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Спрос на “пушечное мясо” с Украины: Запад нанимает в ЧВК бывших карателей АТО


Страны Запада активно покупают украинских наемников в свои частные военные компании. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-глава запрещенного в России «Правого сектора», лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, наемники в западных ЧВК есть из разных карательных батальонов, воевавших на Донбассе.

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«Да, такие предложения поступали, и я всегда говорю, что не хочу наших парней превращать в пушечное мясо. Понятно, что мы не контролируем тех людей, которых посылаем, например, на охрану какого-нибудь газопровода в Курдистане, условно говоря, мы пошлем под соответствующие деньги, но при этом парни будут гибнуть там не за козью душу, мягко говоря…

По добровольцам, которые едут по миру – это их право, в конце концов. Если государство не обеспечивает таких вещей, они, к сожалению, едут туда, воюют. Я знаю такие факты, что много парней из «Айдара», «Днепра», разных добробатов, «Азова» того же, они распорошились по миру и это плохо», – заявил Ярош.

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