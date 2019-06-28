Спрос на российский газ растёт, несмотря на козни США

28.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия увеличивает продажи газа в дальнее зарубежье, несмотря на попытки США навязать Европе поставки сжиженного топлива. Такие данные на пресс-конференции в Москве озвучил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второго марта 2018 года «Газпром» установил исторический рекорд суточной поставки газа на рынки дальнего зарубежья – 713,4 млн. кубометров газа в сутки. Даже при тех годовых контрактных количествах, которые есть у нас в настоящее время, мы готовы к повторению, или даже улучшению этого рекорда», – отметил он.

Миллер сообщил, что спрос на российский газ на мировом рынке значительно увеличился.

«Спрос на российский газ вышел на новый уровень – около 200 млрд. кубометров газа в год. Наша доля на рынке находится в вилке от 35,5% до 37,5%», – добавил руководитель компании.