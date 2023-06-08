Спроси у кривого зеркала. Почему украинская социология превратилась в орудие пропаганды

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Интересная тема – соцопросы в нынешней Украине в период войны. Думаю, многие из вас, читатели, уже успели заметить удивительную метаморфозу, приключившуюся с общественным мнением в «незалежной» после 24. 02. прошлого года.

С тех пор мы видим – причем, по экспоненте – рост национального единства и невиданного сплочения нации вокруг лидера и флага. И столь же яростное неприятие любых компромиссов с Россией, кроме ставшего национальной идефикс выхода на границы 1991 года, репараций и Гааги для Путина.

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Это я уже не говорю про снижение до уровня статпрогрешности сторонников двуязычия, притом, что русофонов на Украине за год меньше точно не стало.

Что же такое приключилось с украинским обществом, что он перестало быть похожим на себя прежнее даже образца 2019-2022 годов?

Неудивительно, что такие опросы и их результаты вызывают закономерное удивление у сторонних наблюдателей. Вот, например, известный украинский политик, а ныне политэмигрант поневоле Виктор Медведчук недоумевает в Телеграме:

«Но если такое единодушие, то почему украинцы массово бегут за рубеж, скрываются от военкомов и согласны платить им баснословные взятки? Почему эти явления никак в социологии не представлены? Возможно, единодушия добиваются не только от граждан, но и от самих социологов?».

Химера национального единства украинцев или социологическая война – Telegraph.

Обычно ответ на этот вопрос сводится к двум вещам: самому факту начала масштабной войны, ставшему шоком и травмой для умеренных украинцев, которые, в отличие от своих «упоротых» соотечественников, до самого конца полагали, что «такого не может быть никогда» и «да ну что вы, это же бред!».

И вот, в ситуации, когда этот бред стал реальностью, у многих прежде адекватных людей банально сбило внутренний компас. Отсюда – агрессивные аватарки на странничках тех, кто еще год назад призывал к выполнению минских соглашений, критиковал неонацизм и проклинал Порошенко за игрища с томосом.

Но это только часть правды. Другая ее часть состоит в несомненном влиянии пропаганды, поставленной в последний год на конвейерный поток. Причем, в отсутствие любых альтернатив, которыми еще пару лет назад были весьма популярные «каналы Медведчука».

Но каналы эти зачистили, а телезрителей в принудительном порядке сделали клиентами единого национального телемарафона. И эти «башни Саракша по-киевски» облучают миллионы граждан Украины в режиме нон-стоп уже больше года. Такая «невиданная свобода слова» не снилась даже Порошенко.

Понятно, что это не может остаться бесследным. Понятно, что люди, попавшие в этот инфопузырь, начинают верить в любые басни. Это ведь только кажется, что в условиях открытого информпространства бесконечно врать нельзя. Мол, залезай во всемирную паутину и проверяй, сопоставляя разные источники информации и выводя на чистую воду фейкометов и брехунов.

В реальной жизни все не так просто. Загнанный как лошадь ежедневной борьбой за выживание, работающий на трех работах за копейки обыватель, как правило, не имеет ни сил, ни возможности, ни даже желания уделять больше получаса в день политическим новостям. Приходя уставший с работы домой – он в лучшем случае посмотрит тот самый телемарафон, а затем – сериал. И это все.

Вот и выходит, что теоретическая возможность сопоставлять разноречивую информацию – так и остается лишь возможностью. Что играет на руку манипуляторам.

Но есть еще и третья грань этой проблемы – чисто профессиональная, корпоративно-социологическая, если можно так сказать. Не секрет, что и в довоенные времена, не говоря уже о почти былинных и вегетарианских домайданных, социология на Украине выполняла малопочтенную роль «продажной девки» политикума.

Заказные соцопросы, результаты которых подгонялись под ТЗ заказчика, покупные места в рейтингах и тому подобные вещи были в ходу еще во времена Кучмы-Януковича. Но после майдана, а особенно с началом войны, исчезли последние сдерживающие моменты для проституирования профессии социолога.

И сегодня соцопросы окончательно превратились на Украине из механизма проявления общественного мнения – в инструмент социального программирования этого населения на заказ от власти.

Сегодняшняя социология – практически полностью – программирующая. То есть, призванная не зафиксировать реальное мнение людей, а заранее или задним числом легитимизировать от имени этих людей тезисы, выгодные власти.

Например, нужно власти показать, что большинство – против компромисса с Россией – и вот, пожалуйста, нате вам глас народа в виде соответствующих итогов опроса.

Это при том, что в начале 2020-х годов уже проводились исследования на эту тему и они показали, что даже если Украина сожмется до размеров небольшого села, то и там, вне зависимости от региона, сторонников России будет не менее трети.

«Почему? Да все просто: куда границу Украины ни двигай — на востоке будет Россия. И она всегда найдет своих сторонников», – резюмирует все тот же Медведчук.

Наверное, именно за такие выводы он стал «врагом №1» в нынешнем Киеве.

Химера национального единства украинцев или социологическая война – Telegraph.

При этом самим социологам, даже если они не рисуют данные с потолка, а честно опрашивают людей, даже не нужно особенно стараться подгонять результаты под заданный шаблон. Ведь маленький секрет украинской социологии состоит в том, что в нынешних условиях практически невозможно провести репрезентативное исследование – обязательно будут серьезны перекосы либо по региональной, либо по возрастной, либо по какой-то иной выборке.

Миллионы людей покинули свои традиционные места проживания – их никто не опрашивает. Миллионы людей оказались вне зоны досягаемости украинских соцагентств – на территориях, вошедших в Россию. Их тоже вычеркиваем.

Из оставшихся миллионы просто не спешат делиться с незнакомыми людьми сокровенным – мало ли как слово наше отзовется – а вдруг против нас?

А ведь есть еще немало тех, кто просто отказывается отвечать на вопросы.

При этом сами социологические конторы не спешат обнародовать статистику отказов при дозвонах или личном общении с респондентами.

Все это в совокупности ведет к утрате соцопросами на Украине репрезентативного характера. По сути, это опросы лояльной властям части населения. Получается порочный круг: социологи работают на своего заказчика – государство. «Единый телемарафон» обслуживает того же заказчика. Источники альтернативной информации подавляются. Так откуда взяться объективной информации о том, что на самом деле думают украинцы?