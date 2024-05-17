«Спросите Финляндию»: Запад переиграл сам себя в информационной войне – Риттер

Максим Столяров.  
17.05.2024 17:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Информвойна, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Запад начинает верить в собственную пропаганду, делает глупости, а потом с удивлением обнаруживает, что Россия оказывается не такой, как им представлялась.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Могли бы вы представить, что кто-то, проснувшись во Владивостоке завтра скажет: мне интересно, что говорит британская разведка о том, сколько потерь мы понесли сегодня. Им всё равно. Иногда мы на Западе попадаем в ловушку собственной пропаганды, информационной войны, которую мы ведём против самих себя, а потом это приводит к тому, что Россия оказывается не такая, и Ллойд Остин говорит глупости в Сенате.

Они уезжают, потому что теряют тысячу парней в день, тысячу парней, чувак! Русские потеряли половину танков, у них не осталось ни одного танка и всего этого барахла.

Нет! У России есть больше танков, чтобы распоряжаться, что с ними делать сейчас. Они оснащают не только силы, участвующие в СВО, но и проводят масштабное перевооружение в других местах», – подчеркнул он.

«Спросите Финляндию – каково это иметь военный округ в Санкт-Петербурге с 70 тысячью российских войск, который сейчас формируется напротив Финляндии. Что же мы делаем в НАТО? И теперь мы себя чувствуем менее защищёнными», – сказал Риттер.

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