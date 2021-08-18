Спровоцировавший бомбардировки Югославии американец возжелал стать лидером всех албанцев

18.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Бывший глава Миссии ОБСЕ в Косово, американец Уильям Уолкер призвал албанцев всего мира объединиться, чтобы проводить своих кандидатов в органы власти разных стран.

Сам Уолкер предложил свою кандидатуру в качестве албанского политического лидера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уолкер организовал в приложении Zoom встречу с представителями албанской диаспоры ЕС, США, Канады, Японии и стран Африки.

«Если албанская диаспора объединится, это окажет положительное влияние на албанские страны, потому что профессионализм мигрантов будет восприниматься более серьезно при принятии решений, а в новых странах на Западе мы укрепим политическое и экономическое влияние, – заявил американец. – Я также обращаюсь к албанцам Албании, Сербии, Северной Македонии и Черногории… те, кто у власти ваших стран, сейчас не могут ничего изменить, поэтому я призываю к созданию движения всех албанцев, живущих в диаспорах. Движение будет состоять из всех албанцев, независимо от происхождения или политических пристрастий. Я считаю, что, будучи неалбанцем, которого уважают многие люди, у меня больше шансов объединить албанские диаспоры по всему миру. Я прошу вашей поддержки».

Уолкер также добавил, что лица, принимающие решения по всему региону, являются политиками, а не патриотами, они имеют власть, но очень коррумпированы и сильно зависят от международных наставников, «мотивированными не по-албански».

Пока нет информации о том, как отреагировали албанские диаспоры на наполеоновские планы престарелого американского лоббиста.

Уолкер и военный преступник Хашим Тачи

Напомним, в январе 1999 года сербская милиция в ответ на убийство из засады четырех сотрудников, провела в Рачаке спецоперацию против группы албанских боевиков-сепаратистов, которые построили вокруг села многочисленные укрепления.

Во время попытки полицейских войти в село, по ним был открыт огонь из стрелкового оружия и минометов. Сепаратисты укрывались в бункерах и окопах. Во время штурма было убито несколько десятков боевиков, большая часть которых была одета в форму UCK, остальные – в гражданскую одежду.

После исследования тел независимой группой экспертов из Белоруссии и Сербии, было доказано, что все погибшие имели на руках следы пороха и характерные мозоли на указательных пальцах. В то время как на их телах были отверстия от пуль, на одежде аналогичных отверстий обнаружено не было, что позволило экспертам сделать вывод, что этих людей после смерти переодели, дабы выдать за убитых мирных жителей.

Однако на следующий день на место явился Уолкер и британский генерал Джон Древенкийевич. Последний убедил югославские спецподраздления не заходить в село «во избежание новых столкновений», в то время как глава местной миссии ОБСЕ пригласил с собой журналистов, которые зафиксировали картину «ужасного преступления».

1999 год. Уолкер под охраной боевиков UCK

Впоследствии по договоренности Уолкера с местным полевым командиром UCK тела убитых были перенесены в сельскую мечеть. После чего на место прибыли уже западные «эксперты», которые опровергли выводы белорусских экспертов, пользовавшихся, по их мнению, «устаревшими методами», сделав вывод, что все погибшие являются жертвами массовой казни.

При этом, согласно докладу Human Rights Watch, среди убитых были женщины и подростки, тела которых, правда, эксперты предоставить не потрудились.

«Бойня в Рачаке» дала основание США и НАТО начать вооруженную агрессию против Союзной Югославии. Что характерно, через четыре месяца после смерти Слободана Милошевича Гаагский трибунал исключил из обвинительного списка, предъявленного сербским генералам, этот эпизод.