«Спускать с рук не намерены»: РФ раскритиковала генсека ООН

Кадровый состав ООН во многом сформирован западными государствами, что отражается на тенденциозности этой международной организации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос, должен ли генсек организации Антониу Гутерриш, допускавший антироссийские заявления, сохранять нейтралитет.

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«Безусловно, он это обязан делать в соответствии со ст. 100 Устава ООН, мы на это ему указываем, доказываем его сотрудникам. Иногда они нас слушают, иногда все-таки у генсека оказываются приоритетными другие соображения, он позволяет себе ангажированные высказывания. Мы спускать это с рук не намерены — будем и дальше обращать внимание на все те случаи, где секретариат действует не равноудаленно и подыгрывает западному лагерю. К сожалению, такие случаи действительно встречаются, в том числе и в силу того, что кадровый состав организации характеризуется доминированием западных государств. Так сложилось исторически, и для этого есть определенные основания, но мы считаем, что эта ситуация ненормальная, и мы достаточно жестко ставили вопрос о том, что она должна измениться, поскольку не отражает наш сегодняшний мир», – сказал Полянский в интервью «Известиям».

По его словам, «сейчас альтернативы ООН как оплота подлинной многосторонности, опирающейся на международное право, а не на так называемый порядок, основанный на правилах, просто не существует».

«Все это понимают, поэтому раскачивать лодку слишком сильно не хотят. Были национальные инициативы сделать что-то лучше ООН, но лучше с точки зрения западных государств, что отражало бы их повестку. Однако наши коллеги все-таки вовремя спохватились, они понимают, что другой такой универсальной площадки, где можно было бы вести диалог, просто не существует», – отметил дипломат.

Кроме того, он указал на угрозы, которые несет прекращение существования ООН.

«Если ООН исчезнет, многие конфликты, которые до этого сдерживались, могут очень сильно обостриться, возникнут новые. А у государств-членов просто пропадет площадка для диалога, для того чтобы доносить друг до друга позиции, вовремя пресекать какие-то кризисы и достигать договоренности. Здесь представлены все 193 страны, другой такой площадки в мире нет, а краеугольный принцип ООН — суверенное равенство государств. Этот принцип в полной мере реализуется в Генеральной Ассамблее, когда у каждого государства есть один голос», – резюмировал Полянский.