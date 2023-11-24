Спустивший деньги на ВСУ Чичваркин проклял и похоронил российскую оппозицию

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Беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин просит не называть его больше оппозиционером, а именовать виноторговцем из Лондона.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проиграли, давайте просто признаем это. Мы перестали существовать как оппозиция. В России нет оппозиции. Безумные жесткие действия властей и феноменальное пачканье фекалиями оппозицией друг друга полностью ее нивелировали. Российской оппозиции не существует», – сказал Чичваркин.

Он обвинил в этой ситуации Запад.

«Запад не поддержал, чтобы оппозиция хоть как-то состоялась. У него была эта возможность. Была возможность санкций, при которых Путину не хватило бы денег на войну. Но Запад не воспользовался этим и продолжает ему платить. Была возможность 300 тыс айтишников, готовых на все, чтобы жить на Западе, пустить и обескровить Россию, чтобы она не могла вести дальше войну. Они этого не сделали. Они сделали все, чтобы Путин победил. И он побеждает», – сказал Чичваркин.

Он пожаловался на то, что «подистрепался», оказывая помощь ВСУ, и попросил помочь оплатить счет в 30 тыс евро.