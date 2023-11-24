Спустивший деньги на ВСУ Чичваркин проклял и похоронил российскую оппозицию

Елена Острякова.  
24.11.2023 23:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 250
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин просит не называть его больше оппозиционером, а именовать виноторговцем из Лондона.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин просит не называть его больше оппозиционером, а именовать виноторговцем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы проиграли, давайте просто признаем это. Мы перестали существовать как оппозиция. В России нет оппозиции. Безумные жесткие действия властей и феноменальное пачканье фекалиями оппозицией друг друга полностью ее нивелировали. Российской оппозиции не существует», – сказал Чичваркин.

Он обвинил в этой ситуации Запад.

«Запад не поддержал, чтобы оппозиция хоть как-то состоялась. У него была эта возможность. Была возможность санкций, при которых Путину не хватило бы денег на войну. Но Запад не воспользовался этим и продолжает ему платить. Была возможность 300 тыс айтишников, готовых на все, чтобы жить на Западе, пустить и обескровить Россию, чтобы она не могла вести дальше войну. Они этого не сделали. Они сделали все, чтобы Путин победил. И он побеждает», – сказал Чичваркин.

Он пожаловался на то, что «подистрепался», оказывая помощь ВСУ, и попросил помочь оплатить счет в 30 тыс евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть