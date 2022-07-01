Спустя 8 лет автобусы из Херсона пошли в Крым
Первые пассажиры из Херсона прибыли автобусным рейсом в Крым. До украино-российской границы их везут херсонские перевозчики, после прохождения паспортного контроля – крымские, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Время в пути заняло около 6 часов. Из них 40 минут ушло на прохождение пограничного контроля по «зеленому коридору».
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«Намного удобнее и дешевле, чем добираться частными автоперевозчиками, – говорят прибывшие первым рейсом пассажиры. – И до границы приходилось идти пешком, а здесь подвезли, высадили, контроль прошли и в другой автобус сели. Все очень вежливы и внимательны».
Также сегодня первые автобусные рейсы отправились из Симферополя в Мелитополь и Бердянск. Схема аналогичная – к пункту пограничного пропуска «Джанкой» пассажиры доезжают на автобусах ГУП «Крымавтотранс», после прохождения контроля их забирает мелитопольский перевозчик.
«В первом автобусе из города Симферополя на Бердянск 22 человека приехали, – уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, проверяющий работу пункта пропуска «Джанкой». – Здесь все пешком проходят через пропускной пункт, дальше садятся. Синхронизированные действия с перевозчиками из Херсонской и Запорожской областей. Расписание должно быть комфортно и в тестовом режиме пройдет первая неделя».
Аксенов сообщил, что уточненное расписание железнодорожных маршрутом в Херсон и Мелитополь и обратно будет актуализировано сегодня до 20:00.
«Как только вопросы по обеспечению безопасности будут решены, – пояснил глава Крыма. – Без этого я сам не дам разрешение на начало движения, и как только все мероприятия будут закончены, начнется движение железнодорожного транспорта».
По мнению Аксенова, востребованность маршрутов подтверждают очереди на границе с Крымом, которые еще недавно растягивались на сутки ожидания. На выезд из Крыма все ограничения сняты и проследовать в сторону Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР сложности нет.
Что касается железнодорожного сообщения, то Минтранс Крыма планирует запустить автобусы от станции «Джанкой» вглубь полуострова с ориентиром на прибытие поездов их Херсона и Мелитополя.
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