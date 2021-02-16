«Спустя двадцать лет никто не наказан за убийство двадцати сербов в Подуево» – Игумен Савва

16.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Настоятель косовского монастыря Високи Дечани Савва Янич отметил, что до сих пор никто не осужден за подрыв в феврале 2001 года гражданского автобуса «Ниш Экспресс».

Об этом игумен написал в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня исполняется 20 лет с момента террористического нападения на сербский автобус около Подуево в 2001 году. До сегодняшнего дня никто не был осужден за это преступление. Главный подозреваемый Флорим Эюпи был приговорен к 40 годам заключения, заключен в тюрьму, но затем освобожден. В результате нападения 12 сербов были убиты и 48 получили серьезные ранения. Вечный покой им».

В свою очередь бывший военный корреспондент международного оккупационного контингента KFOR Кристиан Каш рассказал KosovoOnline о том, что ЦРУ саботировало расследование террористической атаки на автобус.

«Сегодня самое важное – вспомнить маленького Данило и других 11 жертв, убитых Флоримом Эюпи, – сказал Каш. – Пора призвать сербское правительство упоминать этих жертв каждый раз, когда его представители приезжают на международные встречи, чтобы мир знал, что мы не забыли это преступление.

Албанские террористы ждали с самодельным взрывным устройством за пределами Подуево, на контрольно-пропускном пункте Мердаре, убив 12 человек, в том числе двухлетнего Данило, его отца и мать. Я прибыл на место через полтора часа после и сегодня вспоминаю запах сгоревших тел. В тот день я работал журналистом. Для меня это был ужасный опыт».

Кристиан Каш

По словам Каша, он получил подтверждение от главного следователя UNMIK (Миссии ООН в Косово) Джо Макаллистера, о том, что ЦРУ саботировало расследование террористической атаки 2001 года на автобус. Он сказал, что боевик «Армии освобождения Косово» (UCK) Флорим Эюпи, обвиненный в организации и непосредственном участии нападения на автобус, был освобожден ЦРУ с базы американской базы «Бондстил» в Косово.

«Это ужасно, что Флорим Эюпи на свободе. Он был приговорен к 40 годам заключения, но был освобожден. Когда человек работает с ЦРУ, тогда правосудие ничего не стоит», – отметил военкор.

По его словам, есть достоверные доказательства того, что Эюпи был средством ЦРУ для дестабилизации Сербии.

Боевика UCK Флорима Эюпи подозревают в подрыве пассажирского автобуса «Ниш Экспресс», который вез сербов, ехавших помянуть свою усопшую родню в косовский анклав Грачаница, в местечке Ливадица близ Подуево в 2001 году.

Флорим Эюпи

В результате теракта погибло 12 (среди них двухлетний ребенок) и было ранено 43 человека. Эюпи с подельниками были задержаны сразу же после совершения теракта, но потом им «чудесным образом» удалось бежать с американской базы «Бондстил», куда их доставили.

Впоследствии боевик был задержан в 2004 году в албанской столице Тиране, передан Приштине, но оправдан косовским «судом». Террориста также подозревают в убийстве лидера косовских сербов Оливера Ивановича в январе 2018 года и нескольких своих известных соплеменников.