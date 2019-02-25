Спустя пять лет после Русской весны из Константинова уже лепят Ленина

25.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова сравнили вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным. Так зампредедателя Госсовета Ефим Фикс охарактеризовал деятельность своего коллеги Константинова на посту главы крымского парламента во время «Русской весны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сидели в зале Верховного Совета на тот момент и голосовали, очень важное состояние. Вспомню одну историю – Ленин сказал шесть слов и перевернул мир. Константинов сказал пять слов: «Верьте мне, все будет хорошо». И мы голосовали. На улице стояло ополчение, которое обеспечивало нам это голосование», – вспоминает в эфире телеканала «Крым 24» Фикс.

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Также он похвалил и нынешнего главу Крыма Сергея Аксенова, который в феврале 2014-го руководил митингом сторонников России под стенами Госсовета.

«Два человека – один на улице поднял народ, второй в зале обеспечил правовую чистоту, легитимность решения вопроса… Сошлись два лидера – Аксенов и Константинов, которые сумели мобилизовать людей каждый на своем участке и сделать легитимность», – заявил Фикс.