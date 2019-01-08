Спустя пять лет украинцы признали, что врали о пустых полках в Крыму
Один из подстрекателей блокады Крыма – бежавший с полуострова на Украину «член Майдана иностранных дел» Андрей Клименко – признал, что Россия обеспечила бывшую украинскую автономию всеми необходимыми товарами.
Об этом он заявил в интервью «Апострофу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда паромов стало 20, они полностью обеспечили нужды Крыма в товарах и в пассажирах. Есть еще авиация, есть еще аэропорт Симферополь…
То, что возили 20 паромов, сейчас возят автомобили через мост. Что будет, когда будет достроен и введен в эксплуатацию железнодорожный мост – посмотрим…
Сейчас нет в Крыму дефицита товаров широкого потребления, каких-то стройматериалов или каких-то промышленных товаров. Все доставляется, никаких перебоев нет.
Я думаю, что это (завершение строительства моста, – ред.) будет иметь более военное значение, потому что военная логистика будет на порядок лучше», – заявил Клименко.
Метки: Блокада Крыма
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