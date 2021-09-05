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05.09.2021 01:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Спустя семь лет до Карасёва дошло: Мир на Донбассе смертельно опасен для бандеровского проекта

Новости УкраиныДостижение мира на Донбассе путем компромисса смертельно опасно для бандеровского проекта, который может оправдывать...

Достижение мира на Донбассе путем компромисса смертельно опасно для бандеровского проекта, который может оправдывать свое существование исключительно состоянием гибридной войны с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы возвращаем Донбасс, то мы возвращаемся к нормальным отношениям с Россией, но без Крыма. А если мы это всё оставляем замороженным – полузамороженным, не идём ни на какие уступки, гибридная война до победного конца, значит, мы продолжаем воевать с Россией. Некоторые у власти хотят дальнейшей, как они говорят, национально-освободительной войны с Россией до победного конца, Карфаген должен быть разрушен.

Поэтому если вы принимаете Донбасс, война закончена, всё, и опять возникают вопросы – украинцы, русские и так далее. А, наоборот, чем вы дальше воюете с Россией, гибридно, тем дальше вы вводите украинизацию, у вас есть повод для дерусификации», – заявил Карасёв.

«Они хотят дальнейшей войны с Россией, потому что только в войне с Россией может появиться настоящая «украинская» Украина. А если вы начинаете нормализовывать, это опять русификация», – объяснил политолог.

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