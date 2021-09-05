Спустя семь лет до Карасёва дошло: Мир на Донбассе смертельно опасен для бандеровского проекта

05.09.2021 01:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Достижение мира на Донбассе путем компромисса смертельно опасно для бандеровского проекта, который может оправдывать свое существование исключительно состоянием гибридной войны с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы возвращаем Донбасс, то мы возвращаемся к нормальным отношениям с Россией, но без Крыма. А если мы это всё оставляем замороженным – полузамороженным, не идём ни на какие уступки, гибридная война до победного конца, значит, мы продолжаем воевать с Россией. Некоторые у власти хотят дальнейшей, как они говорят, национально-освободительной войны с Россией до победного конца, Карфаген должен быть разрушен. Поэтому если вы принимаете Донбасс, война закончена, всё, и опять возникают вопросы – украинцы, русские и так далее. А, наоборот, чем вы дальше воюете с Россией, гибридно, тем дальше вы вводите украинизацию, у вас есть повод для дерусификации», – заявил Карасёв.

«Они хотят дальнейшей войны с Россией, потому что только в войне с Россией может появиться настоящая «украинская» Украина. А если вы начинаете нормализовывать, это опять русификация», – объяснил политолог.