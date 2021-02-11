«Спут-ник! Спут-ник!» – хорваты осаждают русское посольство в надежде получить нормальную вакцину

11.02.2021, Загреб, Алексей Топоров

Тысячи граждан Хорватии обратились в посольство России в Загребе в поисках вакцины «Спутник V», однако хорватские власти не отправили Москве официальный запрос на ее закупку.

Об этом сообщает Vecernji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Хорватское издание сообщает, что посольство России в Загребе «находится в осаде» и ежедневно отвечает на вопросы от хорватских граждан, которые задаются по телефону или отправляются по электронной почте о том, как получить российскую вакцину. Люди интересуются, могут ли они пройти вакцинацию в посольстве России или купить там вакцину, либо же поехать в Россию и привиться «Спутник V» там.

«Конечно, мы хотели бы помочь, но мы не проводим вакцинацию и не продаем вакцины», – ответили журналистам в российском посольстве, добавив, что в России вакцинируются только российские граждане.

При этом, по словам дипломатов, ввоз любых лекарств в Хорватию требует наличия соответствующих разрешений хорватских государственных органов и компетентных органов Евросоюза.

При этом «посольство готово приложить все усилия для активизации двустороннего диалога и скорейшего решения вопроса о поставках российских вакцин, если на то будет инициатива хорватских властей».

«К сожалению, до сих пор мы не получали официального запроса от хорватской стороны о закупке российской вакцины», – заметили российские дипломаты.