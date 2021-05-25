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25.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия
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Спутница Протасевича оказалась редактором беломайданного аналога сайта «Миротворец»

София Сапега, сопровождавшая основателя экстремистского канала «Нехта» Романа Протасавича на самолете, совершившем экстренную посадку...

София Сапега, сопровождавшая основателя экстремистского канала «Нехта» Романа Протасавича на самолете, совершившем экстренную посадку в Минске из-за минирования, оказалась редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси».

В этом Сапега признается на видео, появившемся сегодня в сети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», котрая публикует личные данные сотрудников органов внутренних дел», – говорит Сапега на видео.

На самом деле, этот канал, имевший в прошлом году 100 тыс подписчиков, публиковал личные данные не только бойцов ОМОН, но и членов их семей, судей, работников госорганов а также преподавателей белорусских вузов, которые по мнению редакции, «агитировали за русский мир». Всех их майданщики подвергали травле в соцсетях.

Канал наполнялся в очень быстром темпе без проверки контента. В итоге в сеть попадали личные данные людей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам. Они тут же подвергались травле сетевых майданщиков. После этого публиковались опровержения, но их уже не читали.

По данным белорусского политолога Дмитрия Болкунца, только на минувшей неделе сразу в двух белорусских городах почти одновременно сотрудники правоохранительных органов были найдены мертвыми. Он это связывает с появлением радикальных группировок оппозиционеров, готовых к насилию.

После того, как Сапега была задержана вместе с Протасевичем, в СМИ писали, что она его девушка, россиянка и не занимается политикой. София действительно родилась во Владивостоке, но еще в детстве переехала с матерью в Белоруссию. Она учится в Вильнюсе в так называемом Европейском университете, куда обычно поступают молодые белорусы, недовольные режимом.


Если верить уж совсем неприличным слухам о создателях «Нехты», ходившим как в провластном, так и в оппозиционном сегментах интернета, то все они гомосексуалисты и с девушками общаются только по работе.

Тем не менее, наличие у Сапеги российского гражданства стало поводом встать на ее защиту для руководителя RT Маргариты Симоньян.

«Друзья, использовать чистосердечное признание, полученное в СИЗО, в качестве доказательства и/или аргумента – неприлично. Сапегу арестовали на два месяца. Ничего не знаю про нее, кроме того, что она гражданка России. И этого вполне достаточно. Верните девушку», – написала Симоньян.

Разобраться в ситуации решила и политический активист Мария Бутина.

«Друзья, мне приходит масса вопросов по поводу россиянки Софии Сапега, находящейся в СИЗО в Минске. Вне зависимости от ее политических взглядов, идеологических воззрений и действий, она – гражданка России, а это означает, что проект #своихнебросаем и я лично занимаемся ситуацией Софии. На данный момент мои коллеги из RT ведут сбор данных о девушке, к сожалению, информации мало. Будем признательны за любое содействие», – написала Бутина.

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