Спутница Протасевича оказалась редактором беломайданного аналога сайта «Миротворец»

25.05.2021, Москва, Елена Острякова

София Сапега, сопровождавшая основателя экстремистского канала «Нехта» Романа Протасавича на самолете, совершившем экстренную посадку в Минске из-за минирования, оказалась редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси».

В этом Сапега признается на видео, появившемся сегодня в сети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», котрая публикует личные данные сотрудников органов внутренних дел», – говорит Сапега на видео.

На самом деле, этот канал, имевший в прошлом году 100 тыс подписчиков, публиковал личные данные не только бойцов ОМОН, но и членов их семей, судей, работников госорганов а также преподавателей белорусских вузов, которые по мнению редакции, «агитировали за русский мир». Всех их майданщики подвергали травле в соцсетях.

Канал наполнялся в очень быстром темпе без проверки контента. В итоге в сеть попадали личные данные людей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам. Они тут же подвергались травле сетевых майданщиков. После этого публиковались опровержения, но их уже не читали.

По данным белорусского политолога Дмитрия Болкунца, только на минувшей неделе сразу в двух белорусских городах почти одновременно сотрудники правоохранительных органов были найдены мертвыми. Он это связывает с появлением радикальных группировок оппозиционеров, готовых к насилию.

После того, как Сапега была задержана вместе с Протасевичем, в СМИ писали, что она его девушка, россиянка и не занимается политикой. София действительно родилась во Владивостоке, но еще в детстве переехала с матерью в Белоруссию. Она учится в Вильнюсе в так называемом Европейском университете, куда обычно поступают молодые белорусы, недовольные режимом.

Если верить уж совсем неприличным слухам о создателях «Нехты», ходившим как в провластном, так и в оппозиционном сегментах интернета, то все они гомосексуалисты и с девушками общаются только по работе.

Тем не менее, наличие у Сапеги российского гражданства стало поводом встать на ее защиту для руководителя RT Маргариты Симоньян.

«Друзья, использовать чистосердечное признание, полученное в СИЗО, в качестве доказательства и/или аргумента – неприлично. Сапегу арестовали на два месяца. Ничего не знаю про нее, кроме того, что она гражданка России. И этого вполне достаточно. Верните девушку», – написала Симоньян.

Разобраться в ситуации решила и политический активист Мария Бутина.