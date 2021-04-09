«Спутник агрессора брать нельзя». Коронавирус безжалостно косит Харьков

09.04.2021, Киев, Олег Кравцов

Новости Украины

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине просто катастрофическая.

Об этом в своем блоге пишет харьковский журналист Алексей Романов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Харькове катастрофическая ситуация с коронавирусом. Мест нет в больницах уже давно. А теперь начался медицинский отбор в реанимациях. Это значит, что по законам военной медицины опытные врачи отбирают из нескольких больных, находящихся в кризисе, только одного – кто имеет больше шансов выжить. Остальных просто не берут. Отправляют умирать. Кислорода нет. Концентраторов нет. Расцвел бизнес по их сдаче в аренду за огромные деньги. У кого денег нет – умрут. Это в лучшем случае. В худшем – будут тяжело и долго болеть», – отмечает автор.

По его словам, спасением могла бы стать массовая вакцинация.

«Но сами понимаете – «спутник агрессора» брать нельзя. Больные пусть умирают, не жалко. Хотя берем у агрессора нефть и газ. Но это другое! Это же бизнес олигархов. Это святое. Наши скрепы, на которых держится государство. Других вакцин нам никто не дает. И даже не продает. Поэтому деньги, выделенные на борьбу с вирусом, просто закопали. В ремонт дорог, еще во что-то очень важное, уже не помню. Берегите себя. Ограничивайте контакты. Сидите дома. Спасать нас уже некому. Только сами», – резюмирует Романов.