«Спутник V» прибыл в Молдову и Приднестровье. Кто получит политические дивиденды?

26.04.2021, Тирасполь, София Русу

В Кишинев 24 апреля из России доставили первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» – 142 тысячи доз, в том числе 62 тысячи – для Приднестровья. Свершилось.

Российскую помощь ждали с нетерпением – судя по опросам, на обоих берегах Днестра большинство желающих привиться от COVID-19 доверяет именно вакцине «Спутник V». Ситуация с коронавирусом здесь непростая – в марте был зафиксирован всплеск заболеваемости, власти Молдовы даже повторно объявили чрезвычайное положение. В РМ с начала пандемии выявлено 249 тысяч заболевших (население страны составляет 2,6 млн человек), в Приднестровье – 47 тысяч (население – менее полумиллиона жителей).

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Согласование и утряска формальностей по доставке «Спутника V» между Москвой и Кишиневом шли очень долго – о регистрации российской вакцины в Молдове было объявлено еще 26 февраля. О том, почему произошла задержка, информации практически нет. Есть размытая формулировка: поставка припозднилась «по техническим причинам».

Как бы там ни было, можно констатировать, что прибытие вакцины оказалось максимально приближенным по срокам к избирательным кампаниям, которых в 2021 году в регионе ожидается целых три. Кому удастся заработать с помощью поставки российской вакцины политические очки?

Первая кампания – это досрочные выборы в молдавский парламент, которые скорее всего состоятся будущим летом или осенью. Тему поставки «Спутника V» в Молдову еще в конце прошлого года плотно оседлал Игорь Додон, который рассчитывает, что возглавляемая им Партия социалистов получит на этом дивиденды.

Додон несколько раз летал в Москву договариваться о выделении российской вакцины Молдове, общался на этот счет с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком, рассказывал о преимуществах «Спутника» и постоянно обещал, что вот-вот привезет вакцину в Молдову.

В день прибытия самолета МЧС России с вакциной Додон лично сопровождал груз. Вместе с ним прилетели из Москвы депутаты Госдумы РФ Виктор Селиверстов и Артем Туров. В аэропорту партию вакцины торжественно встречали спикер парламента, руководитель фракции Партии социалистов Зинаида Гречаный, госсекретарь Минздрава РМ Игорь Куров и посол России в Молдове Олег Васнецов.

«Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей – 142 тысячи доз вакцины от коронавируса Sputnik-V, – написал Додон в соцсетях перед отправкой вакцины. – Еще 40 тысяч будут доставлены в следующей партии.

Помощь предоставлена безвозмездно благодаря письму, которое Зинаида Гречаный направила российскому лидеру в конце февраля нынешнего года и моих договоренностей с президентом России Владимиром Путиным, с которым я обсуждал этот вопрос, еще будучи Президентом Республики Молдова».

МИД России по случаю поставки вакцины выпустил комментарий, в котором ничего не говорится ни о роли в этом деле Партии социалистов РМ, ни о том, что вакцина доставлена благодаря личным договоренностям ее лидера Игоря Додона с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Руководствуясь добрыми традициями взаимовыручки, в ответ на обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину Председателя Парламента Республики Молдова З.П. Гречаный российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдавии 182 тысяч доз препарата «Спутник V», включая 62 тысячи доз для Приднестровья», – отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Исходя из этого, можно предположить, что у Москвы есть виды на Додона исключительно как на фигуру, которая всех давно утомила, но может, однако, выступать в качестве раздражителя для прозападного президента Майи Санду.

Интересно, кстати, что вакцину Россия Молдове выделила, руководствуясь обращением спикера, Зинаиды Гречаный, а не письмом президента страны Майи Санду, которая его написала в конце марта. Официальный запрос Гречаной Путину был направлен на месяц раньше.

Санду, понимая, что прибытие «Спутника V» – не ее праздник, вакцину встречать не поехала. Она лишь поблагодарила Россию за помощь, отметив, что теперь вакцинация ускорится и у граждан появится возможность выбирать, каким препаратом вакцинироваться.

Совершенно ясно, что социалисты будут раздувать личную заслугу Додона в доставке российской вакцины в РМ. Наблюдатели задаются резонным вопросом: почему прибытие «Спутника V» не произошло раньше?

Молдавский политолог Виктор Жосу предполагает, что это событие вполне могло произойти еще месяцев пять тому назад, в ноябре 2020 года, причем с участием тех же самых лиц – социалистического президента Додона, тогда еще при должности, социалистического спикера Гречаный и социалистического (тогда еще) премьера Иона Кику.

«Согласовать все детали и доставить вакцину в страну, когда у тебя в руках вся полнота власти, куда проще, чем сделать то же самое уже после того, как ты этой полноты лишился, – пишет Жосу в своем Telegram-канале. – Остается только гадать, почему Додон не пошел по пути наименьшего сопротивления тогда, а решил сделать это, преодолевая (по его словам) некие барьеры неких чиновников, только сейчас.

Но разве это важно – почему не тогда, почему сейчас и т.д.? Все эти «почему» – из области политических игрищ Додона, до которых нам дела нет. Неприятность момента заключается в том, что, не будь всех этих игрищ, процесс вакцинации граждан РМ мог бы начаться еще в конце ноября 2020 года.

До того, как должность президента перешла к Майе Санду, до оказания вакцинной помощи Румынией и пр. И, надо полагать, вся дальнейшая эволюция пандемии коронавируса была бы несколько иной, не столь тягостной по своим последствиям, какой она случилась в действительности».

Вторая избирательная кампания – это подготовка к сентябрьским выборам в Госдуму VIII созыва.

Парламентариям-единороссам обязательно надо было полететь на этом борту с вакциной, обняться с представителями принимающей стороны в Кишиневе, заехать в Тирасполь. В Приднестровье, напомним, живет более 200 тысяч граждан РФ, 180 тысяч из которых имеют право голоса.

С руководством Приднестровья встретился Артем Туров, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Туров вообще появляется здесь довольно регулярно: он и ряд его коллег по партии представляют в Думе интересы жителей Приднестровья – граждан РФ, которые «прикреплены» к нескольким областям России и на прошлых выборах поддержали единороссов, шедших по одномандатным округам и региональным группам партийных списков.

Поскольку выборы не за горами – надо активизироваться. Стоит отметить, что РПП «Обновление», местная партия-партнер, сотрудничающая с «Единой Россией» с 2007 года, и местный ЦИК традиционно помогают в организации думских выборов на территории Приднестровья, и «ЕР» до сих пор легко брала здесь свои восемьдесят процентов.

Единороссы периодически проводят личный прием граждан в Тирасполе и других приднестровских городах. Вопросы российским парламентариям приднестровцы задают трудные, часто нерешаемые – о получении российского гражданства (эта процедура крайне непростая), о возможности использования российского материнского капитала на территории Приднестровья и т.д.

Поэтому доставка вакцины наверняка добавит перед выборами очков единороссам, которые смогут записать это достижение и на свой счет. Отметим, российские парламентарии еще в январе проголосовали за направление запроса в правительство РФ об объемах и сроках помощи по вакцинации жителей Приднестровья.

Наконец, еще одна предстоящая кампания – президентские выборы в Приднестровье, которые пройдут в конце года. Если на них пожелает выдвинуться нынешний глава ПМР Вадим Красносельский, прибытие российской вакцины, конечно, пойдет ему в зачет.

Глава Приднестровья настойчиво добивался поставки «Спутника V», дважды (в декабре и в марте) встречался по этому поводу с Дмитрием Козаком в Москве.

В Кишиневе вакцину для приднестровцев встречали министр здравоохранения ПМР Кристина Албул и замминистра иностранных дел республики Александр Стецюк. На фотографиях в приднестровских СМИ из кишиневского аэропорта нет ни Игоря Додона, ни Зинаиды Гречаной, ни кого-либо еще с молдавской стороны.

Событие в Тирасполе преподнесли так, словно борт МЧС России доставил вакцину специально для приднестровцев. Трудно сказать, будут ли избиратели обращать внимание на такие мелочи. Главное, что российскую вакцину привезли. На нее уже записалось порядка 15 тысяч жителей Приднестровья.

Вакцинация «Спутником V», как выяснилось, не начнется сразу – нужно дождаться еще поставки второго компонента вакцины, так как привезли только первый.

А пока суд да дело, пока ждали «Спутник» (имеющейся в наличии вакциной AstraZeneca люди прививаются не очень охотно), весенняя волна заболеваемости коронавирусом на обоих берегах Днестра уверенно пошла на спад. Ряд специалистов полагает, что значительных подъемов ожидать больше не стоит, поскольку инфекцию перенесло большинство населения (с учетом невыявленных случаев) и болеть уже просто некому.

В то же время, по мнению эпидемиологов, COVID-19 потихоньку становится сезонным заболеванием, и без регулярной вакцинации уже не обойтись.