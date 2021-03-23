«Спутник V» триумфально становится новым символом России

23.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Портфель заказов на российскую антиковидную вакцину «Спутник V» уже вдвое превысил годовой доход РФ от экспорта вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет» спецкор Александр Коц.

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Он обращает внимание, что российская вакцина набирает популярность в мире.

«В итоге сегодня мы наблюдаем рождение нового российского символа – наравне с «калашниковым» и балетом. Уже более 50 стран изъявили желание получить вакцину из России. А портфель заказов на «Спутник V», даже по скромным предварительным оценкам, уже превысил годовой доход от экспорта вооружений вдвое! (В 2020 году мы на оружии выручили около $13 миллиардов.) И это только начало. Можем же, когда захотим. Или когда припрет», – считает Коц.

В свою очередь экс-главред «Независимой газеты», политолог Виталий Третьяков обращает внимание, что еще год назад многие сомневались в российских способностях производить действенную вакцину.

«Но то, что у нас получилось, – это заслуга не разрушенной до конца советской системы здравоохранения и русско-российско-советской школы вирусологии и эпидемиологии. Наша наука в этой сфере сохранилась. И когда возникла большая угроза, наша система и начала работать суперэффективно, потому что нужно решать конкретную задачу в очень сжатые сроки», – подчеркнул Третьяков.