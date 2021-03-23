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23.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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«Спутник V» триумфально становится новым символом России


Портфель заказов на российскую антиковидную вакцину «Спутник V» уже вдвое превысил годовой доход РФ от экспорта вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет» спецкор Александр Коц.

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Он обращает внимание, что российская вакцина набирает популярность в мире.

«В итоге сегодня мы наблюдаем рождение нового российского символа – наравне с «калашниковым» и балетом. Уже более 50 стран изъявили желание получить вакцину из России. А портфель заказов на «Спутник V», даже по скромным предварительным оценкам, уже превысил годовой доход от экспорта вооружений вдвое! (В 2020 году мы на оружии выручили около $13 миллиардов.) И это только начало. Можем же, когда захотим. Или когда припрет», – считает Коц.

В свою очередь экс-главред «Независимой газеты», политолог Виталий Третьяков обращает внимание, что еще год назад многие сомневались в российских способностях производить действенную вакцину.

«Но то, что у нас получилось, – это заслуга не разрушенной до конца советской системы здравоохранения и русско-российско-советской школы вирусологии и эпидемиологии. Наша наука в этой сфере сохранилась. И когда возникла большая угроза, наша система и начала работать суперэффективно, потому что нужно решать конкретную задачу в очень сжатые сроки», – подчеркнул Третьяков.

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