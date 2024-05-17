Спутниковые снимки подтвердили: Украина потратила ATACMS на бочку с керосином

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Украинские СМИ обнародовали спутниковые снимки последствий двух ракетных атак на военный аэродром «Бельбек» в Севастополе. Утверждается, что поражены два самолета и сооружение возле взлетно-посадочной полосы (предварительно, резервуар с авиатопливом). Для сравнения приводится фиксация спутника от 1 мая и от 16 мая.

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Однако, если сравнить свежие фото со старыми от 2023 года, можно убедиться, что оба пораженных самолета находились на том же самом месте уже длительное время – следовательно, это были давно вышедшие из строя машины, выведенные из боевого состава. На снимках также можно заметить нанесенные на полосу фальшивые изображения истребителей для обмана противника.

Таким образом, получается, что Украина потратила дорогостоящие ракеты США на поражение и без того «мёртвых» самолётов, а также бочки с керосином.