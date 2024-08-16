Спутниковый оператор в Новороссии подвергся атакам бастующих и стреляющих «ждунов»

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На вновь освобождённых территориях остаются сочувствующие бандеровцам «ждуны», которые даже открывают стрельбу по приезжающим работникам.

Об этом в эфире «Украина.ру» заявила заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора «Русский мир» Карина Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много ждунов в сельских районах?», – спросил ведущий.

«Статистику не проводила. Но у нас есть чаты с рабочими группами, где ребята регулярно отписываются о происходящем. Доходило до того, что в одном из населённых пунктов Волновашского округа в нашего сотрудника стреляли. Кто-то обратился с желанием замены тарелки, он приехал, монтировал, и в него было произведено несколько выстрелов. Стреляли из пистолета, и мы понимаем, что это было где-то рядом. Стрелка не нашли. Мужчины судили, что это был прицельный огонь, так как он находился высоко, на крыше», – сказала Кофман.

«А была ситуация в Херсонской области, когда приехали в населённый пункт, где очень сознательный глава местной администрации подал заявки сразу от всего населённого пункта. Видимо, человек не мог предположить такого результата, что когда приехали монтажники, некоторые жители бастовали. Они боятся устанавливать спутниковые антенны с триколором. Цитирую: «А вдруг завтра наши придут, а у нас здесь российские тарелки». Но почему я не называю населённый пункт – потому что он не весь скопом вышел на митинг и отказался от российского телевидения. Там есть несколько домов провокаторов. Но это не означает, что там нет адекватных людей, понимающих, что им по украинскому телевидению вещают исключительно бред», – подытожила она.