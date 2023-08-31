«Спящие» агенты не позволяют Театру кошек приехать в Мариуполь

Елена Острякова .  
31.08.2023 17:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Донбасс, Культура, Мариуполь, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Московский театр кошек пока не может выехать на гастроли в новые регионы России, хотя очень стремится туда.

Об этом в интервью «Абзацу» рассказал дрессировщик кошек, сын Юрия Куклачёва, основателя Театра кошек, Дмитрий Куклачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Московский театр кошек пока не может выехать на гастроли в новые регионы России, хотя...

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«Сейчас сложность одна – это безопасность. В Мариуполе театр не просто разрушен, там остались одни стены, но у меня есть идея, чтобы сделать передвижное выступление. Собрать наподобие шапито. Есть же такие мобильные ангары, из которых можно собрать целую сцену, сделать зрительские ряды, и все это будет мобильно. Но пока меня очень сильно отговаривают с той стороны: небезопасно.

Могут быть диверсии, потому что в городе достаточно много «спящих» агентов. Почему, когда вы приезжаете, у вас сразу же отбираются телефоны? Изымаются симки, чтобы вы не разговаривали по московскому номеру, чтобы не дай Бог, это не спровоцировало подлет», – сказал Куклачев-младший.

Он выезжает на передовую с концертами, но без животных, потому что кошки могут не пережить стресс от звуков боя.

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