«Спящие сети и мировое правительство»: аналитик рассказал, как намерены поджечь Россию

События на Ближнем Востоке активизируют запрещенную в РФ террористическую группировку ИГИЛ, засевшую в Панкисском ущелье Грузии. Полыхать будет по всему Кавказскому хребту, и ждать от Украины покладистости в таких обстоятельствах опрометчиво.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил бывший военный разведчик, аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, украинский фронт разрастается на Ближний Восток. Это горизонтальное разрастание фронтов. Я знаю, очень хорошо помню об этом, как ИГИЛ организация, запрещённая в России, хотела заразить войной Южный Кавказ. Тогда они мечтали об открытии трёхсоткилометрового коридора через территорию Турции. А Эрдоган, как всегда, очень странно себя вёл: и хочется, и колется, и мама не велит. И далее весы склонились в нашу сторону, и Эрдоган сразу перестал ставить на ИГИЛ. А перестал ли? Недобитки ИГИЛ сидят в Панкисском ущелье, как-то они там оказались. А Панкисское ущелье – это Грузия. И, между прочим, совместные маневры проводятся между турецко-азербайджано-грузинским контингентом на территории трех стран. Вопрос: почему они терпят боевиков в Панкисском ущелье? Вот и получается, что ни один вопрос не решён до конца», – отметил Артамонов.

Он считает, что как только конфликт будет разрастаться на соседние с Израилем государства, никаких ограничений не будет – начнется война всех против всех, где у каждой стороны появятся свои территориальные претензии.

«Страны увидят, что нужно перерисовывать границы. И тогда у Азербайджана появляются следующие претензии на шесть поселений в районе армянского Сюника, которые Азербайджан считает своими историческими поселениями. И далее, естественно, можно дойти до того, что никогда не было никакой Армении, а было Ереванское ханство, с точки зрения некоторых, а другие называют это Западный Азербайджан, а уже это очень высокие люди. Поэтому, как только будет ощущение, что планка упала, и что взрыв на Ближнем Востоке произошёл, начнётся то, что Путин назвал «война всех против всех». Это будет означать огненный пояс, который будет вдоль наших границ прямо по Кавказскому хребту, и я не думаю, что в этой ситуации Украина как-то станет в этой ситуации более мирной и более тихой», – отметил эксперт.

По его словам, будет действовать структура из книги ветерана британской разведки Джона Колемана «Комитет 300. Тайны мирового правительства».

«Страшные вещи там вскрывает, и то, что сейчас творится, было описано очень хорошо. Ещё в июле 2022 года в издании «Политика» вышла статья «Ведение психологической войны против России». Там как раз проводятся конкретные методы, каким образом взорвать ситуацию в России изнутри. Могу сказать, что, во-первых, сейчас делается ставка на национально-конфессиональные конфликты. При этом конфессия на втором месте, а этническая борьба на первом. То есть разбить Россию, как у Гитлера, по этническому принципу. Тогда был Советский союз, но без разницы. И второе – это любыми путями подрывать доверие к власти. Допустим, нет ротации на фронтах, есть какие-то проблемы, связанные с тем, что офицеры не идут в след за солдатами, а возвращаются места своей постоянной дислокации, довозя солдат до фронта. Или, например, власти отправляют необстрелянных солдат, власти скрывают информацию, государство не выплачивает все средства. Для использования рекомендованы рабочие, школьные, домовые чаты. И при помощи этих чатов проводить подрывную деятельность», – пояснил обозреватель.

Он добавил, что в дипломатической академии, где читает лекции, ещё в прошлом году разобрали эту стратегию не без помощи советника главы Минобороны Шойгу Андрея Ильницкого, который является специалистом по подрывным войнам.

«И в этой связи могу сказать – то, что произошло у нас в Дагестане, естественно, не случайность. Всё это было описано раннее, про «спящие» сети, которые будут подниматься, как только будет необходимость. Я считаю, что вся Россия должна брать пример с Крыма. В Крыму очень хорошо с этим борются, с ДРГ и со «спящими» сетями. Просто Россия ещё не перешла в тот режим, в котором живёт Крым. А Крым умудрятся в нём жить, я в Крыму часто бываю, принимать туристов, в принципе не переходя на бесконечное марширование колонн по улицам. Но, тем не менее, вполне справляется с этой опасностью», – резюмировал Артамонов.