«Сработал накопительный эффект»: мосты России в опасности
Состояние путепроводов практически во всех регионах находится в ненормативном состоянии.
Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Юлия Лазуткина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Пензенской области было проведено обследование и выяснилось, что половина путепроводов требует капитального ремонта. С 2021 года количество аварийных, предаварийных и неудовлетворительных сооружений на региональных и местных дорогах выросло. Это говорит о том, что сработал накопительный эффект.
Мостам субъектов не уделялось достаточного внимания, не проводилась инструментальная диагностика. Соответственно, нет актуальных данных по количеству аварийных сооружений», – сказала Лазуткина.
Она рассказала, что 8 апреля в городе Вязьма Смоленской области произошло обрушение автомобильного путепровода. Мост рухнул на железнодорожные пути, повредив сети газоснабжения. Сенатор предложила провести верификацию сооружений по всей России.
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