«Сработал накопительный эффект»: мосты России в опасности

Елена Острякова.  
17.04.2024 19:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 959
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство


Состояние путепроводов практически во всех регионах находится в ненормативном состоянии.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Юлия Лазуткина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Состояние путепроводов практически во всех регионах находится в ненормативном состоянии. Об этом сегодня на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В Пензенской области было проведено обследование и выяснилось, что половина путепроводов требует капитального ремонта. С 2021 года количество аварийных, предаварийных и неудовлетворительных сооружений на региональных и местных дорогах выросло. Это говорит о том, что сработал накопительный эффект.

Мостам субъектов не уделялось достаточного внимания, не проводилась инструментальная диагностика. Соответственно, нет актуальных данных по количеству аварийных сооружений», – сказала Лазуткина.

Она рассказала, что 8 апреля в городе Вязьма Смоленской области произошло обрушение автомобильного путепровода. Мост рухнул на железнодорожные пути, повредив сети газоснабжения. Сенатор предложила провести верификацию сооружений по всей России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть