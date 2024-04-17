«Сработал накопительный эффект»: мосты России в опасности

Состояние путепроводов практически во всех регионах находится в ненормативном состоянии.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор Юлия Лазуткина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Пензенской области было проведено обследование и выяснилось, что половина путепроводов требует капитального ремонта. С 2021 года количество аварийных, предаварийных и неудовлетворительных сооружений на региональных и местных дорогах выросло. Это говорит о том, что сработал накопительный эффект.

Мостам субъектов не уделялось достаточного внимания, не проводилась инструментальная диагностика. Соответственно, нет актуальных данных по количеству аварийных сооружений», – сказала Лазуткина.