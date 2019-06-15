Сравнение с Краснодаром вскрыло жадность застройщиков в Крыму

15.06.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Севастопольские застройщики завышают цены на жилье, при этом сдают его практически без ремонта, в отличие от соседнего Краснодара, где в подарок при покупке недвижимости на первичном рынке идет даже кухня.

Об этом в эфире ForPost заявила директор одного из севастопольских агентств недвижимости Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, при этом, жилье даже с такой, «черновой» отделкой в Севастополе охотно покупают.

«Жилье у нас переоценено, и некачественные дома сдают в эксплуатацию», – считает Массальская.

«Уж очень нечистовая отделка у нас по сравнению с другими городами. Приезжают люди из других регионов, походят по новостройкам и, конечно, тревожатся о том, как так некачественно сдают людям черновое все. Но ничего, говорим мы. Нравится – берем, не нравится – идем дальше, это же выбор клиента. И покупают, расхватывают и на уровне котлована, и на уровне пятого этажа. Если бы не покупали, то от застройщика была кухня в подарок, как в Краснодаре. Кухня в подарок – и побелили, и покрасили, и унитазы поставили, еще и кухню в подарок за эти 50 тысяч за квадрат. А здесь покупают черновую отделку за эти 60 тысяч за квадрат», – добавила она.