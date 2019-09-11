Сравнение с победоносным русским спецназом в Зе-банде восприняли как оскорбление

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В Верховной Раде накануне вечером произошло первое в новом составе блокирование трибуны.

Фракция Петра Порошенко решила протестовать против того, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа», имея большинство, штампует принятие новых законов без учета мнения других политсил.

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«Друзья, пять лет назад зелёные человечки захватили Крым, сейчас зелёные человечки захватывают украинский парламент и полностью его перечёркивают», – заявила депутат Ирина Геращенко.

Спикер Рады Дмитрий Разумков выключил выступающей микрофон.

«При всём уважении, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что мы наблюдали в 2014 году! Это недопустимо в парламенте нашей страны!» – закричал Разумков.

В то же время вся фракция «Европейской солидарности» с экс-президентом Петром Порошенко двинулась к трибуне.

«Коллеги, я предоставлю слово Ирине Владимировне, но сравнивать народных депутатов…какое преследование? Я даю слово», – отмахивался Разумков от облепивших его порошенковцев.

«Коллеги, сейчас, в этом зале, мы видим, как Верховная Рада Украины превращается в парламент АРК Крым!» – взвизгнула Геращенко, однако вставшие с мест «слуги народа» начали требовать извинений.

Разумков попросил зал дать Геращенко завершить выступление.

«Прошу главу Верховной Рады успокоить свой «jugend» тут и не давать права перекрикивать оппозицию!» – не унималась нардеп.

«Дайте завершить», – призывал спикер Рады под крики зала «Ганьба!»

«Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на галёрку, потом её захлопывают и перекрикивают, и дальше, даже не приняв ещё закон с циничным названием «О противодействии злоупотреблению прав народных депутатов относительно законодательной инициативы», уже его выполняют. Потому что у меня такое же право, как и у всех остальных 436 народных депутатов на законодательную инициативу. То, что сейчас происходит, вы уничтожаете не просто оппозицию, а парламентаризм», – пожаловалась Геращенко.

Разумков в свою очередь напомнил, что, когда голосовали за снятие неприкосновенности, обговаривалась недопустимость оскорбления в сессионном зале ВРУ.

Депутаты расселись по местам и после некоторых обсуждений законопроект поставили на голосование. Инициативу поддержали 237 нардепов, 69 проголосовали против.

«Наконец мы дождались того времени, когда в Верховной Раде так болеют за регламент, я хотел бы отметить – глава 10, статья 151 регламента: если народный депутат выкрикивает обидные слова в адрес другого народного депутата или фракции, главенствующий на пленарном заседании предупреждает этого нардепа о недопустимости таких выражений или о приостановки его выступления. Давайте все жить по регламенту, если мы так сильно за него болеем», – прокомментировал Разумков.