06.05.2019, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, Общество, Россия
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Сравните с «соболезнованиями» Зеленского: Сербия скорбит вместе с Россией

Президент Сербии Александр Вучич направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с аварией лайнера в московском аэропорту Шереметьево.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагедией в московском аэропорту Шереметьево, где огненная стихия унесла жизни большого количества пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании «Аэрофлот».

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Мы были глубоко потрясены фотографиями ужасного несчастного случая, и граждане Сербии разделяют скорбь со своими русскими друзьями. Пожалуйста, выразите глубокое сочувствие семьям погибших и передайте пожелания скорейшего выздоровления для раненых.

Хотя в эти моменты трудно найти утешительные слова, я убежден, что Вы и Российское государство окажете им всю помощь и поддержку», – говорится в телеграмме Вучича, которую цитирует пресс-служба президента Сербии.

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