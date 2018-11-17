Сравните с Украиной: Как белорусы наказали глумившегося над советским памятником

17.11.2018, Минск, Максим Карпенко

В Минске юный хулиган хотел поглумиться над памятником советскому милиционеру, которого в народе называют «городовым». 17-летний учащийся лицея, проходя мимо, в прыжке нанес удар в голову скульптуре. К несчастью безобразника, его действия зафиксировала камера наблюдения.

Наряд милиции, проезжавший мимо, составил на правонарушителя протокол. А что было дальше – сообщил официальный интернет-канал МВД Республики Беларусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хулиган на камеру раскаялся в содеянном и извинился перед соотечественниками: «Я искренне раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история, и я мог как-то своим поступком ее загрязнить. Я этого не хотел и искренне извиняюсь перед всеми».

Инцидент в Минске наглядно демонстрирует контраст с обстановкой в Киеве, где полиция позволила националистам забрасывать яйцами памятник советскому генералу Ватутину, под руководством которого столица УССР была освобождена от гитлеровцев.

Впоследствии глава киевской милиции Андрей Крищенко дал извиняющееся перед националистами интервью.

«Памятник Ватутину определен решением Кабинета Министров Украины как историческая достопримечательность. Должны быть законодательные акты, законодательным способом решены все эти вопросы. Мы не защищаем этот памятник, мы защищаем порядок… Мы в полиции рассчитывали на диалог, мы встречались с организаторами этой акции», – оправдывался Крищенко перед нацистами.