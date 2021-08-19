Сравните с Украиной: На верфи в Крыму спущено новейшее судно для Минобороны

19.08.2021 14:54 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

В Керчи на судостроительном заводе «Залив» было спущено на воду новейшее судно-кабелеукладчик проекта 1530 «Волга». Его строили по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, а приписано оно будет к порту Мурманска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколькими месяцами ранее на этом же заводе было спущено на воду аналогичное судно под названием «Вятка». Судостроение в Крыму после воссоединения с Россией возрождается, хотя и существуют трудности, говорит «ПолитНавигатору» эксперт Института стран СНГ капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

«Можно сказать, что значительная часть судостроительных компетенций сохранена и развивается уже на новой базе. Спуск на воду – это, конечно, важный этап, но не меньший этап – это достройка на воде. Будет ли он, находясь в Керчи, достроен на плаву с точки зрения насыщения его всеми необходимыми механизмами и техническими средствами, возможно ли здесь в полном объеме решение задач импортозамещения? К сожалению, у нас часто бывает так, когда судно спускается на одном заводе, а его достройка осуществляется в другом месте. В данном случае, может быть, вне крымской акватории», – заявил Горбачев.

Тем не менее, считает эксперт, ситуация на крымских верфях куда более обнадеживающая, нежели полный упадок заводов на Украине, где в советские времена строились авианосцы.

«Тут не может быть никакого сравнения – на Украине судостроение и судоремонт убиты. Как раз на украинских заводах остались более-менее в каком-то удобоваримом формате именно функции строительства корпусов, остальное все утрачено. Об этом свидетельствуют и те суда, которые были построены в последнее время. В значительной мере это или несамоходные баржи, или технологически несложные плавсредства, которые не могут говорить о том, что Украина существует, а не то, что возрождается как судостроительная современная держава», – резюмировал Горбачев.