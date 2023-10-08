«Сражались до последнего»: российский военкор предложил забрать защитников Арцаха на СВО

Владимир Гладков .  
08.10.2023 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Такие бойцы, как защитники Нагорного Карабаха, которые сейчас остались не у дел, очень бы пригодились в рядах российской армии.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Такие бойцы, как защитники Нагорного Карабаха, которые сейчас остались не у дел, очень бы...

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«Мне, кстати, очень интересно, почему они до сих пор не пришли к парламенту – те самые мужики, которые воевали с оружием, бывшие военнослужащие армии обороны Арцаха. Потому что – это настоящие волки, настоящие львы, они дрались до последнего, об этом говорят даже потери азербайджанской армии за эти сутки. Там потери в три раза превысили суточные потери войны 2020 года. А это был всего один день войны, и они дали последний бой», – отметил военкор.

«Эти мужики, они же сейчас находятся в Армении, и министр обороны Армении уже так аккуратненько говорит, что надо бы их в армию республики Армения принять, чтобы они там делились своим опытом.

Но если они окажутся там не у дел, мне кажется, было бы неплохо позвать их в российскую армию, нам такие боевитые ребята пригодятся, мы их не бросим, не предадим, обеспечим на новой родине и будем чествовать как настоящих героев, как мы это делаем с нашими героями СВО», – заключил Коц.

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