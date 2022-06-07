«Сражались с нечистью»: в Госдуме выступил воевавший на Украине депутат
Депутаты Госдумы РФ почтили сегодня минутой молчания память погибших в ходе специальной военной операции на Украине военных и добровольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Перед парламентом выступил депутат от «Единой России» Адам Делимханов, который вместе со своим коллегой Ахмедом Догаевым с начала специальной военной операции находился в Донбассе в составе подразделения добровольцев Чеченской Республики. Госдума приветствовали их аплодисментами стоя.
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«У вас лучше получается воевать. А это, кстати, более важно – выступать умеют все», – сказал спикер Вячеслав Володин.
По словам Делимханова события, происходящие на Юго-Востоке Украины, напоминают события в Чеченской республике в 90-е, когда не без участия Запада республики Кавказа погрузились в гражданскую войну. И сейчас «руки США и НАТО по локоть в крови мирных жителей Донбасса».
«К сожалению, некоторые из наших боевых братьев погибли, мужественно сражаясь с этой нечистью. Соболезнования родным и близким погибших бойцов», – сказал Делимханов.
В апреле указом президента РФ Делимханову было присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».
Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты проект постановления об избрании депутата Адама Делимханова первым замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
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