«Сражающаяся Украина защищает Молдову от российской агрессии» – Кулеба

Алексей Логофет .  
16.08.2023 23:12
  (Мск) , Кишинев
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Денацификация, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил молдавских дипломатов, что война не переступит порога Молдовы, пока его страна отчаянно сражается с агрессором.

Глава киевского дипломатического ведомоства направил сообщение на встречу послов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил молдавских дипломатов, что война не переступит порога...

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Об этом пишет, realitatea.md., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В своем послании Кулеба поблагодарил за поддержку, которую Кишинев оказывает украинцам, отправленные тонны гуманитарной помощи и поддержку тысяч беженцев, которые нашли приют в Молдове. Несколько слов чиновник сказал на румынском и английском языках.

«Мы будем бороться, чтобы российская агрессия не коснулась границ Молдовы. Мы будем бороться за то, чтобы Молдова и Украина оставались свободными. Наша победа принесет развитие и мир не только нам, но и вам. Желаю вам дипломатических успехов в новом политическом сезоне», — вещал Кулеба по-английски.

Позже дипломат обратился к молдавским послам на румынском и украинском языках.

«К победе, дорогие друзья. Слава Украине!» – завершил свое выступление Кулеба.

Самозваный защитник молдаван не счёл нужным принести извинения Молдове за нападения украинских боевиков на автомобили молдавских граждан на территории Одесской области, за гибель граждан Молдовы Ивана Сурдула и Василия Кулиша от удара украинского беспилотника по КПП в Брянской области, и за многочисленные заявления украинских должностных лиц, включая президента Зеленского, о необходимости нападения на Приднестровье, которое Молдова считает своей суверенной территорией.

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