Сражение под Прохоровкой: Ответ фальсификаторам истории

11.07.2019, Москва, Александр Ростовцев

12 июля – одна из важнейших памятных дат в истории Отечества. В этот день 1943 года, в переломном сражении под Прохоровкой, произошёл крупнейший в ходе Второй Мировой войны бой между танковыми соединениями СССР и гитлеровской Германии, ставший кульминационным в ходе сражения на Курской дуге.

Несмотря на то, что нас отделяет от этого эпохального события 76 лет, к нему до сих пор приковано внимание общественности. Танковое сражение под Прохоровкой и отдельные его бои нашли отражение в мемуарах полководцев, в художественной литературе, кинематографе и даже в мощнейшем видеоклипе шведской хэви-пауэр-метал группы Sabaton «Panzerkampf».

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Адекватные историки и любители «клеить танчики» давным-давно разобрались с деталями сражения: какие события ему предшествовали, кто и какие допустил промахи, а также потери.

Вывод, казалось бы, не должен оставлять места для разночтений и трактовок: советские танкисты, проявив военную доблесть, мужество и волю, одержали победу в этой тяжёлой и кровопролитной схватке. Поле битвы осталось за нашими войсками. Враг не прошёл. На Курской дуге и под Прохоровкой фашистским армиям сломали хребет. Оставшееся до конца войны время они только огрызались, неумолимо откатываясь на запад, уже чётко понимая, что конец войны и расплата неминуемы.

Это была ещё не Победа, но начало Освобождения.

Тем не менее, накануне 12 мая, с регулярностью и настойчивостью, достойных лучшего применения, в СМИ всплывают всевозможные мутные «эксперты» из разряда штопаных пропагандонов и фальсификаторов истории с очередным откровением: «под Прохоровкой всё было не так однозначно».

Наиболее «подкованные» из «экспертов» приводят даже какие-то ссылки, как правило относящиеся к мемуарной литературе (приравненной к худлиту) битых нацистских генералов, из разряда: «как я почти победил в войне».

На «экспертную волну» можно было бы наплевать и растереть, если бы не её последствия не стимулировали в соцсетях и вторичной прессе обострение малолетних и великовозрастных дегенератов, твёрдо уверенных, что «от нас всё скрывают».

Что становится поводом для опротивевшей за последние 30 лет свистопляски «да, победили, но трупами закидали», «под Прохоровкой на один немецких танк пять советских сожгли», и тому подобная слабоумная «аналитика».

Не стал исключением и год 2019-й. Накануне 76-й годовщины битвы под Прохоровкой внезапно высунул мурло редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Хеллерхоф со статьёй, в которой он потребовал (!) снести мемориал на Прохоровском поле – на том основании, что «последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения».

Если бы заметка вышла в какой-нибудь ультраправой профашистской газетёнке, её можно было смело проигнорировать. Но Die Welt – ежедневное издание совершенно другого уровня, формирующее общественное мнение (свыше 700 тысяч подписчиков), да ещё и участник творческого альянса LENA, в который входят семь крупных европейских газет.

То, что редактор исторического раздела влиятельного издания судит об историческом событии не по документам, а на основе «последних исследований несомненно реальных фотографий», вызывает подозрение, что Die Welt набирает в штат не профессионалов, а каких-то доверчивых обывателей из числа горячих поклонников передачи «Битва экстрасенсов».

Если вдаваться в подробности, Келлерхоф пытается дискутировать с давно потерявшей актуальность брежневской трактовкой событий 12 июля из многотомника «История Второй Мировой войны»:

«12 июля стало днём крушения немецкого наступления» (Т. 6. С. 154)

Современная многотомная «История Великой Отечественной войны» не соглашается с избыточно оптимистичной оценкой брежневских историков и сухо утверждает, что:

«В результате встречного сражения в районе Прохоровки ни одна из сторон не смогла решить поставленные перед ней задачи… Отражение мощнейшего удара войск группы армий «Юг» было достигнуто в результате общих усилий соединений и войск Воронежского фронта с участием стратегических резервов» (Т. 3. С. 544-547)

А теперь попробуем разобраться, что стоит за сжатой фразой «в районе Прохоровки ни одна из сторон не смогла решить поставленные перед ней задачи».

Непосредственное командование танковыми соединениями во время сражения осуществляли генерал-лейтенант Павел Ротмистров с советской стороны и группенфюрер СС Пауль Хауссер – с немецкой. Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор, а советским войскам не удалось окружить группировку противника.

Как уточняет в своём военно-историческом очерке «Прохоровское сражение (июль 1943 года)» непосредственный участник и исследователь тех событий генерал-майор Г. А. Олейников:

«Безусловно, мы выиграли под Прохоровкой, не позволив противнику прорваться на оперативный простор, заставили его отказаться от своих далеко идущих планов и вынудили отойти в исходное положение. Наши войска выстояли в четырехдневном ожесточенном сражении, а противник утратил свои наступательные возможности. Но и Воронежский фронт исчерпал свои силы, что не позволило ему сразу же перейти в контрнаступление».

Но затем, Воронежский фронт сумел подтянуть и ввести в бой резервы, а у немцев этих резервов не было! Именно в сражении под Прохоровкой гитлеровцы потеряли большую часть своих танков, что повлияло на исход всей Курской битвы.

Если в полосе советского Центрального фронта после начала своего наступления 5 июля 1943 года немцы не смогли глубоко вклиниться в оборону наших войск, то на южном фасе Курской дуги сложилась критическая обстановка. Здесь в первый день битвы противник ввел в сражение до 700 танков и штурмовых орудий, поддержанных авиацией. Встретив отпор в направлении Обояни, противник перенес главные усилия на прохоровское направление, пытаясь захватить Курск ударом с юго-востока.

Советское командование решило нанести контрудар по вклинившейся группировке противника. Воронежский фронт был усилен резервами Ставки (5-й гвардейской танковой, 45-й гвардейской армиями и двумя танковыми корпусами).

12 июля в районе Прохоровки произошло второе крупнейшее танковое сражение Второй Мировой войны (первое состоялось под Дубно, на Западной Украине, в 23 – 29 июня 1941 года, в котором сошлись пять корпусов РККА и не уступающих им в численности четыре немецкие танковые дивизии), в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий.

Следует учитывать, что к началу летней военной кампании 1943 года немцы обладали качественным преимуществом в танках, пополнив свои танковые соединения новейшими машинами «тигр» и «пантера», тогда как советские танкисты воевали на машинах Т-34-76 и КВ-1с, уступавших немецким по мощности орудий и прицельным приспособлениям. До массового появления в войсках наших лучших «тридцатьчетвёрок» Т-34-85 и тяжёлых танков ИС-2 оставался ещё год.

Советские танковые части стремились вести ближний бой, «ухватив противника за пояс», поскольку дистанция поражения 76 мм орудия Т-34 и КВ-1с была не более 800 м, тогда как 88 мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» могли расстреливать наши машины с расстояния 2000 м. На дистанции наши танкисты несли большие потери.

С другой стороны, зная преимущество немцев, советские войска перенесли бои с танковыми кулаками гитлеровцев в другую плоскость: многие немецкие танки были остановлены минами, противотанковой артиллерией, сожжены пехотой и авиацией.

Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли безвозвратно 300 танков из 400 (75%). Для них это было равносильно катастрофе. После битвы под Прохоровкой самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена. Генерал Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых войск вермахта, писал:

«Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя… и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней».

12 июля 1943 года произошел перелом (а не крушение, по трактовке брежневских историков) в развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне. 13 – 15 июля немецкие войска продолжали атаки лишь против частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Максимальное продвижение немецких войск на южном фасе достигло 35 км. 16 июля они начали отход на исходные позиции.

Если 800 подбитых и сгоревших танков на Прохоровском поле, а также похоронный вывод Гейнца Гудериана для редактора исторического раздела газеты Die Welt «ничего особенного не произошло, и русские не победили», то это его личная скудоумная кочка зрения, не более.

Безусловно, издание со слабоумным «военным экспертом» не выражает точку зрения германских историков, зато выражает мнение определённых политических кругов и части германского общества, старающихся принизить вклад советского народа в победу над фашизмом, а заодно избавиться от комплекса исторической вины для закрепления орднунга Pax Germanica в Европе.

Конечно, каждому смрадному Хеллерхофу рот не заткнёшь, и на всяк «экспертный» роток не накинешь платок. Но разгулу бесовщины и пляскам на могилах защитников Родины мы должны противопоставить историческую правду, как бы горька она ни была, беречь и всемерно распространять её, чтобы не выросло у нас поколение коль-из-уренгоя…