Сражение за Часов Яр будет иметь последствия Сталинградской битвы – эксперт

Анатолий Лапин.  
08.04.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Освобождение российской армией Часов Яра может стать переломным моментом в конфликте, наподобие битвы за Сталинград или Курск во время Великой Отечественной.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение российской армией Часов Яра может стать переломным моментом в конфликте, наподобие битвы за...

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По мнению Старикова, в случае потери Украиной Часов Яра, события могут начать развиваться по непредсказуемому сценарию.

«Сам по себе Часов Яр – это основная битва в войне 24-го года. Если удастся удержать, это будет очень хорошо. Если не удастся, я даже не могу спланировать, что дальше будет. В принципе, будет очень тяжело, потому что это будет наподобие таких серьезных битв, как во Второй мировой войне – Сталинград, Курск, на Тихоокеанском театре военных действий возле острова Мидуэй.

Поэтому и главком Сырский там находится, я так думаю, подготовлены и оперативно-стратегические резервы, если противник зайдет, чтобы не дать ему выйти на оперативный простор», – заявил Стариков.

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