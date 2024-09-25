Сразу после войны с Россией начнётся война с ЕС – глава «Укрпочты»

Вадим Москаленко.  
25.09.2024 22:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Демография, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Сразу по окончанию войны с Россией Украина начнёт конкурировать с ЕС за возвращение беженцев.

Об этом в эфире телеканала «Kyiv Post» заявил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сразу по окончанию войны с Россией Украина начнёт конкурировать с ЕС за возвращение беженцев....

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«Война за таланты с Европой начнётся в первый же день победы. Потому что, я уверен, Европа не обрадуется возвращению украинцев. Это огромный источник рабочей силы.

Поэтому я сомневаюсь, что кто-то захочет финансировать завод или фабрику в Покровске, чтобы люди вернулись. Это реальность», – сказал Смилянский.

Он подчеркнул, что многие украинцы не вернутся на Украину, потому что некуда, или их не устраивают условия.

«Вернуться на Украину – очень широкое понятие. Если вы из Мариуполя, то вам есть куда возвращаться? Если вы из Киева, то вы возвращаетесь в Киев, а куда возвращаются люди из Бахмута?

Им придётся искать квартиру, искать жильё, или оставаться в Европе, где у них нет проблем с жильём. И всё равно, после окончания войны начнётся настоящая борьба за таланты», – валял дурака гендиректор.

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