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Сразу по окончанию войны с Россией Украина начнёт конкурировать с ЕС за возвращение беженцев.

Об этом в эфире телеканала «Kyiv Post» заявил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война за таланты с Европой начнётся в первый же день победы. Потому что, я уверен, Европа не обрадуется возвращению украинцев. Это огромный источник рабочей силы. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то захочет финансировать завод или фабрику в Покровске, чтобы люди вернулись. Это реальность», – сказал Смилянский.

Он подчеркнул, что многие украинцы не вернутся на Украину, потому что некуда, или их не устраивают условия.

«Вернуться на Украину – очень широкое понятие. Если вы из Мариуполя, то вам есть куда возвращаться? Если вы из Киева, то вы возвращаетесь в Киев, а куда возвращаются люди из Бахмута? Им придётся искать квартиру, искать жильё, или оставаться в Европе, где у них нет проблем с жильём. И всё равно, после окончания войны начнётся настоящая борьба за таланты», – валял дурака гендиректор.