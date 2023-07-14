«Сразу видно – люди боевые»: Минобороны Белоруссии показало обучение у инструкторов ЧВК «Вагнер»

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Военнослужащие территориальной обороны Белоруссии отметили профессионализм и боевую подготовку представителей ЧВК «Вагнер», которые проводят обучающие занятия для местных бойцов.

Официальный канал Минобороны Республики Беларусь «Воен-ТВ» опубликовал репортаж с тренировочного полигона под Осиповичами в Могилевской области, где бойцы ЧВК «Вагнер» проводят занятия с подразделениями территориальных войск.

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Как отмечается в сюжете, военнообязанные осваивают навыки тактического перемещения на поле боя, стрельбы из различного вооружения, а также получают знания по инженерному делу и медицине.

По словам самих военнослужащих, процесс обучения им очень нравится.

«Их очень интересно слушать. Они побывали в боевых действиях, и это, несомненно, полезный опыт для нашей, белорусской армии. Поскольку мы в боевых действиях с окончания Афганской войны, участия не принимали», — рассказал журналистам «ВоенТВ» один из белорусских военнослужащих.

Его сослуживец считает, что Белоруссия должна использовать потенциал «вагнеровцев» максимально, поскольку эти бойцы очень образованные и толковые, поэтому могут многому научить местных.

«Рассказывают очень много нюансов тонких, сразу видно – люди боевые. Такие мероприятия однозначно проводить. И чем чаще, тем лучше», — отмечает третий белорусский боец.

В свою очередь начальник отдела управления территориальной обороны Генштаба ВС Белоруссии Максим Паевский, комментируя работу инструкторов ЧВК «Вагнер», подчеркнул высокое качество проводимых занятий.

В конце опубликованного репортажа говорится, что опыт, который военнообязанные получили от представителей ЧВК «Вагнер», станет основательным вкладом в обеспечении безопасности Белоруссии.

Ранее инструкторы ЧВК «Вагнер» проводили многочисленные занятия для подготовки территориальной обороны жителей Курской и Белгородской областей. Прошедшие обучение также говорили о высоких навыках «вагнеровцев» и важности подобных курсов для безопасности России.