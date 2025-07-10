«Средь бела дня летают дроны прямо по головам» – генерала ВСУ впечатлил удар по ТЦК

Вадим Москаленко.  
10.07.2025 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если украинские ПВОшники оправдываются, что не сбивают дроны, потому что кругом жилые дома, то непонятно, что им мешает делать это на подлёте к городам.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинские ПВОшники оправдываются, что не сбивают дроны, потому что кругом жилые дома, то...

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«Несколько дней назад был на родине, и на моих глазах средь бела дня российские «Шахеды» вдоль русла Днепра абсолютно спокойно летели в сторону центра города. И один из «Шахедов» достиг результата и уничтожил Территориальный центр комплектации Кременчугского района. Вот вам пример возможностей ПВО, и это был белый день…

Когда идут авиационные налёты на Киев, то периодически в районе пролетает 20-30, иногда до 40 дронов. И я ж смотрю, какое же противодействие осуществляется, и понимаю, что этого недостаточно, явно недостаточно», – сокрушался Кривонос.

«Если бы, условно, на каждой высотке в пригородах Киева и дальше стояли бы расчёты с определёнными комплексами по уничтожению этих дронов, то они бы просто не долетали. А когда они просто нагло по головам летают, то уже достаточно сложно их сбивать, и рассказывать потом, почему не сбивают – чтобы они не падали на гражданские дома.

А что мешает сбивать их на расстоянии между российской границей или Чёрным морем, откуда они летят, и до Киева или Днепра и других. Почему это не организовано соответствующим образом?», – возмущался укро-генерал.

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