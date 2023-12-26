Среди дипломатов уже началась «рассылка» темника о «победе Украины», – Карасев

В западных СМИ скоро начнут появляться материалы о том, что «Украина победила», а «Россия – проиграла». Это будет сигналом к тому, что противостояние заканчивается. Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, в дипломатических кругах этот тезис уже начал распространяться.

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«По дипломатическим каналам рассылочка есть, есть сигналы. Просто как публично это сказать? Политика – это же публичное дело, политика – это о сохранении лица, кто выиграл, кто проиграл, как сегодня этот вопрос – кто выиграл в этой войне? Путин выиграл? Нет, не выиграл. Вот, следите за прессой, как говорится – сколько будет сейчас появляться разного рода статей, где будет написано, что Путин проиграл, Украина цела, цельная Украина – да, не вся территория, но цельная, остается целой, как государствообразующее устройство, как системообразующий государственный институт, функция и так далее. Суверенная Украина остается со столицей в Киеве, но Путин уже проиграл. Сейчас начнется конкуренция нарративов, кто выиграл, кто проиграл, чья победа, чье поражение и так далее. И надо к этому готовиться. Еще раз говорю – эта война закончена, но никто не победил. Но это говорит о том, что если никто не победил, то никто и не проиграл», – заявил Карасев.