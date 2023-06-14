Среди добровольцев большой процент, имеющих родственников на Украине

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Количество добровольцев, отправляющихся служить по контракту в зону СВО растет.

У многих на Украине родственники, которым идут на выручку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отметил в эфире «Крым 24» руководитель Крымского отделения межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Виктор Аносов, число добровольцев растет. «Я на днях возвращался из госпиталя, ехал из Москвы поездом, и в поезде было много ребят, которые ехали именно добровольцами, уже заключившие контракт или заключать контракт, как раз в сторону Ростова и Краснодара, где мобилизуются такие добровольческие отряды. Обычно из Москвы не особо рвались, а тут едут добровольцы. Видимо, уже прочувствовали и восприняли СВО. А так, я лежал, например, вот в Питере в госпитале сейчас. Вот сильно не изменилось с прошлого года, там как-то открыто либерально относятся к СВО. Ни одного муниципального транспорта я не видел со знаками поддержки «Z», частных машин тоже. Крым существенно отличается от этих регионов – патриотический регион на фоне большой России», – считает Аносов.

«Аксёновец», заместитель командира Крымского добровольческого подразделения по работе со СМИ и пропаганде с позывным «Ящик» добавил, что в добровольцы идут осознанно, а не по повестке.

«Добровольческие формирования все вспоминают Дениса Давыдова, 1812 год и Великую Отечественную войну, и эффективность этих подразделений и формирований. Добровольческие формирования всегда показывали свою эффективность. Во-первых, это осознанный шаг мужчины, его высокая мотивация. Этот мужчина идёт осознанно, его туда не толкают, это мужская работа. Мотивирует многое: информация о том, что происходит, какие бесчинства творит противник, что происходит с верой православной, с христианскими святынями. У многих родственники там, и не секрет, что оккупационное правительство не даёт социального лифта вообще ни в какую сторону. Пообещали выход в Европу – его не произошло, и в Россию путь закрыт. Чем кормить семьи – не понятно. И это тоже мотивирует идти к своим родственникам на выручку, процент таких добровольцев большой», – отметил «Ящик».