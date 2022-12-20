Среди граждан Сербии может вырасти число русофобов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербские власти рассмотрят возможность ускоренной выдачи гражданства россиянам и украинцам, живущим в Сербии. Учитывая политические пристрастия этих иммигрантов, среди граждан Сербии может вырасти уровень русофобии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На днях президент Сербии Александр Вучич заявил: «Мы будем в ускоренном порядке давать наше гражданство россиянам и украинцам, потому что у нас не хватает рабочей силы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сербские СМИ сообщили, что приоритет будут иметь владельцы фирм, принимающие на работу местных граждан. Граждане РФ в последние месяцы зарегистрировали в Сербии более 2300 фирм, в основном в сфере IT, однако среди их сотрудников подавляющее большинство составляют сами россияне.

По ускоренной процедуре планируется выдавать сербское гражданство только гражданам РФ и Украины, она не будет распространяться на иммигрантов или беженцев из иных стран.

По данным статистики, с февраля по начало ноября текущего года в Сербию прибыли и зарегистрировали своё проживание 140 тысяч 141 россиянин, а также 22 тысячи 709 украинцев.

Согласно нынешнему закону, на сербское гражданство эти люди смогут претендовать только через три года после получения вида на жительство в Сербии, который оформили далеко не все из новых жителей страны. Кроме того, нужно будет отказаться от гражданства Украины или России.

На данный момент в Скупщине (парламенте) Сербии нет поправок к закону о гражданстве. Но, поскольку Сербская прогрессивная партия Александра Вучича контролирует парламент, они могут быть внесены и приняты очень быстро.

Вопрос лишь в том, нужны ли Сербии новые граждане, подавляющее большинство которых занимает русофобскую политику, а активная часть – ещё и устраивает антироссийские митинги в Белграде и является любимыми персонажами «демократических» сербских СМИ (той их части, что завязана на западное финансирование).