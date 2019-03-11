Среди кандидатов в президенты Украины нет ни одного вменяемого

11.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Треть кандидатов в президенты Украины в своих предвыборных программах вообще не упомянули, как планируют разрешить проблему конфликта в Донбассе, у остальных же предусмотрен в той или иной форме силовой сценарий.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Добросовестно потратил всё воскресение, читал программы (кандидатов в президенты Украины – ред.), я обалдел. Во-первых, ни один из них не говорит о том, что Украина может сама. Они выбирают либо ЕС, либо США…

Больше всего мне понравилось – я анализировал на предмет того, что же они собираются делать с Донбассом, страна же воюет, пять лет война, все содрогаются, весь Киев залит кровью, Порошенко вводит военное положение и так далее. 17 кандидатов из 39 вообще не предлагают ничего! У них нет войны в стране, у них ничего не происходит. Они занимаются коррупцией, инвестициями», – рассказал Мирошник.

«39 человек – это определённая фокус-группа достаточно высокопоставленных людей, которые выдвигают какие-то свои тезисы о том, каким образом они собираются урегулировать конфликт.

Из 39 человек ни один из них не написал в своей программе о том, что на Донбассе есть люди, четыре миллиона человек, которые являются гражданами Украины, мнения которых нужно учитывать, с которыми нужно договариваться, раз уж возник такой конфликт, – для того, чтобы это была единая страна.

Не зачистить, не выбить, не выселить – такое тоже есть в программах, что давайте им создадим условия, пускай выедут к чёртовой матери.

Подавляющее большинство считает, что они будут навязывать Донбассу свою программу. Да, чёрта с два! С какой радости? Забыли о Дебальцево, забыли об Иловайске?» – добавил представитель ЛНР.