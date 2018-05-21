21.05.2018, Москва, Михаил Рябов

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Среди противников Майдана разгорелись споры о «Партии русских украинцев»

Экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот заявил о создании «партии русских украинцев» под названием «Парус». Эта идея вызвала ожесточенные споры в Сети.

«Наше знамя – бело-красно-голубое. Идея – защита и развитие всего русского на Украине. Цель – Союз русских государств», – объявил Кот.

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Название новой организации тут же вызвало критику.

Обозреватель Андрей Ваджра напомнил, что ранее Юрий Кот вместе с соратниками – экс-депутатами Верховной Рады – презентовали еще одну организацию – «Комитет спасения Украины» и даже заявляли об амбициях бороться за пост украинского президента.

«Кстати, никто не знает что это такое загадочное «русский украинец»? «Русский украинец» это как греко-католик? Типа вы тоже православные, но подчиняетесь папе римскому. А тут: типа вы тоже русские, но украинцы? А нахера это политическое униатство? Для чего католики униатов создали? Для раскола. А для чего теперь некоторые заговорили о «русских украинцах»? Ты либо русский, либо не русский, а всё остальное от лукавого», – считает Ваджра.

Юрий Кот встретил критику в штыки.

«На Украине столнулись как минимум две цивилизации: западная и русская. И быть русским украинцем – морально-нравственный, цивилизационный выбор. Более того, не вижу ничего плохого в том, что делаю всё для консолидации разобщенных сторонников. Но вижу очень плохой симптом в том, что кому-то выгодно поливать грязью подобные проекты… Все, кто пытается нас опорочить и преподнести наши идеи на этапе разработки как окончательные – дураки или мерзавцы», – объявил Кот.